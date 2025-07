Talles marca e Corinthians vence Ceará pelo Brasileirão

O Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Arena Castelão, valendo pela 14ª rodada do Brasileirão. Em jogo de poucas chances claras, o tento do triunfo foi anotado pelo atacante Talles Magno.

Com o resultado, o Vovô estacionou em 18 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Timão, por outro lado, foi a 19 pontos e ultrapassou o adversário, indo para a nona colocação.

Poucas chances na Arena Castelão

Ceará e Corinthians se encontraram, nesta noite, com desfalques para os dois lados. Os times fizeram um 1º tempo de muitas disputas e poucas chances claras de gol. O Vovô teve uma oportunidade com Fernandinho, que chutou de primeira e errou o alvo.

O Corinthians chegou com Talles Magno, que aproveitou passe de Matheus Bidu. No entanto, ao concluir, o atacante mandou longe do gol de Bruno Ferreira. O Ceará ensaiou uma pressão em chegada de Aylon e chute de Fernando Sobral, mas as jogadas não funcionaram.

Nos últimos minutos da etapa inicial, Martínez teve uma das melhores chances até então. O atleta arriscou de longe e Bruno Ferreira defendeu. Na sequência, a defesa afastou o rebote da área alvinegra. Assim, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Partida entre Ceará e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

No 2º tempo, os times seguiram criando poucas oportunidades claras de gol. Buscando soluções, Léo Condé e Dorival Júnior começaram a promover mudanças nas escalações. Pelo lado dos paulistas, uma das alterações surtiu certo efeito: Carrillo.

O peruano escapou pela direita, passou pela marcação e cruzou na área. Talles Magno chegou a errar o domínio, mas ficou com a bola e, sozinho, balançou as redes. O jogador, que fez seu primeiro gol neste Brasileirão, não marcava desde fevereiro.

O Ceará tentou uma resposta com Guilherme, que girou na área e bateu, mas Hugo defendeu tranquilamente. Apesar da insistência nos minutos finais, os mandantes não conseguiram o empate. Dessa forma, o Corinthians voltou a vencer na competição após quatro jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-fera, 16/07/2025 - 19h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Talles Magno aos 26 min do 2º T (COR);

🟨 Cartões amarelos: Fernando Sobral, Lucas Mugni, Dieguinho (CEA); Matheuzinho, Gui Negão (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Matheus Araújo) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Rômulo), Aylon (Guilherme) e Fernandinho (Bruno Tubarão).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Maycon (João Pedro)), Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro (Angileri); Talles Magno (Charles) e Gui Negão.