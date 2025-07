Talles Magno ‘acorda’ em vitória do Corinthians e apresenta credencial a Dorival

O Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 no Castelão, na noite desta quarta-feira (16). Talles Magno marcou o gol da vitória do Timão pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou após passe de Carrillo e encerrou uma seca de cinco meses sem balançar as redes.

Dorival Júnior não pôde contar com Memphis e Romero, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, além de Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na região lombar. A solução do treinador foi escalar o ataque com Talles Magno e Gui Negão. De um lado, um atacante em busca da ressurreição na temporada, do outro um jovem que fez sua estreia no time titular.

Talles Magno foi artilheiro do Corinthians no Paulistão ao lado de Yuri Alberto, com cinco gols. Entretanto, não marcava desde o dia 15 de fevereiro, quando converteu um pênalti no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, ainda no torneio estadual. Neste período, chegou a ser internado na UTI por uma pneumonia, ficou afastado dos gramados, e não conseguiu repetir as boas atuações em seu retorno.

O jogador não teve uma boa atuação, mas fez mais do que o necessário para dar uma sobrevida ao Corinthians. A equipe alvinegra não vencia há cinco jogos, o maior jejum de triunfos nesta temporada.

Bronca e faro de gol

O primeiro tempo de Talles Magno acompanhou a tônica do Corinthians. A equipe de Dorival Júnior teve 61% de posse de bola, mas pouco finalizou. Nos primeiros minutos, os companheiros chegaram a chamar a atenção do atacante, pedindo para que 'acordasse' e aparecesse mais.

A bronca surtiu efeito, e o jogador foi o autor da primeira finalização do Timão, de fora da área, para fora. O Corinthians não teve muito inspiração e as melhores oportunidades foram do Ceará, em erros da defesa alvinegra. Entretanto, com muitos erros de passes, Talles Magno e Gui Negão tiveram dificuldades.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O Corinthians tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar chances no último terço do campo. A defesa do Timão seguia mostrando insegurança, e a primeira oportunidade do Ceará veio em um erro de passe de Hugo Souza. Talles Magno se digladiava entre os zagueiros cearenses, mas era visto mais dividindo com o adversário do que com a bola no pé

Precisando de qualidade, Dorival Júnior promoveu a entrada de Carrillo, que começou no banco de reservas, no lugar de Breno Bidon. Aos 26 minutos, o peruano fez boa jogada na linha de fundo e cruzou. Marllon furou, e a bola sobrou para Talles Magno, que só teve a missão de empurrar para as redes.

O Corinthians conseguiu segurar o ímpeto do Ceará nos últimos minutos e garantiu o resultado positivo. Foi a primeira vitória do Timão fora de casa neste Brasileirão, e encerrou também um jejum de quatro jogos sem triunfos na competição nacional.

Estou aqui

O principal pedido de Dorival Júnior para a diretoria nesta janela de transferências, que começou no último dia 10 e se extende até setembro, é um ponta. O treinador entende que o time foi montado para atuar pelo meio, e quer mais força pelos lados.

A atuação não foi brilhante, mas Talles Magno saiu da partida com boas credenciais ao treinador. O atacante viveu altos e baixos no Corinthians, e nunca conseguiu se firmar na equipe titular. Entretanto, da mesma forma que atuou com febre contra o Fluminense, em abril, quer mostrar ao treinador que está bem acordado e à disposição para uma vaga no ataque.

