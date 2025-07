Corinthians encerra jejum e conquista feito inédito no Brasileirão

O Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Talles Magno marcou o único gol na partida desta quarta-feira (16). Com o resultado, o Timão quebrou um jejum de cinco jogos sem triunfos, a maior sequência nesta temporada.

Além do feito, o Corinthians também conquistou a primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro, e Talles Magno voltou a marcar após cinco meses. O Timão chegou a 19 pontos na tabela e ocupa provisoriamente a nona colocação.

Dorival Júnior assumiu o Corinthians no final de abril, e sofreu com a oscilação da equipe desde então. No Brasileirão, eram quatro jogos sem vencer, o outro foi pela Sul-Americana. O resultado contra o Ceará serve como um 'suspiro' para o treinador.

Não foi um jogo de muita inspiração para os dois lados. O Corinthians teve os desfalques de Memphis, Yuri Alberto e Romero. A solução foi Talles Magno e Gui Negão no ataque. Aos 26 minutos, Carrillo fez boa jogada pela linha de fundo e serviu o atacante, que completou na pequena área e garantiu os três pontos.

Talles Magno marcou o gol da vitória do Timão sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Sequência negativa do Corinthians

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians - 24/05 - Brasileirão

Huracán 1 x 0 Corinthians - 27/05 - Sul-Americana

Corinthians 0 x 0 Vitória - 01/06 - Brasileirão

Grêmio 1 x 1 Corinthians - 12/06 - Brasileirão

Corinthians 1 x 2 Bragantino - 13/07 - Brasileirão

Próximo jogo

O Corinthians terá mais um compromisso como visitante no final de semana. A próxima partida do Timão será contra o São Paulo, no sábado (12), às 21h (de Brasília), no Morumbis. O clube alvinegro não vence o rival fora de casa pelo Brasileirão desde 2010 e quer encerrar um novo jejum.