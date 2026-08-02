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Corinthians tenta encerrar jejum de 10 anos contra o Inter no Beira-Rio

Timão não vence o Internacional como visitante desde 2016

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/08/2026 08:08
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Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

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O Corinthians entra em campo neste domingo, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com a missão de encerrar um jejum que já dura uma década atuando em Porto Alegre.

A última vitória do Timão sobre o Colorado como visitante aconteceu em 31 de julho de 2016, quando venceu por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, as equipes se enfrentaram outras nove vezes com mando do Internacional, período em que o Corinthians não conseguiu repetir o resultado e acumulou sete empates e duas derrotas.

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Um dos confrontos disputados durante essa sequência aconteceu justamente pela Copa do Brasil. Em 2017, pelas quartas de final, Corinthians e Internacional empataram por 1 a 1 no Beira-Rio e voltaram a igualar o placar no jogo de volta, disputado em São Paulo, mas o time gaúcho levou a melhor na disputa por pênaltis e garantiu a classificação para a semifinal.

O encontro mais recente entre as equipes em Porto Alegre ocorreu pelo Campeonato Brasileiro de 2025 e terminou empatado por 1 a 1. Já o último duelo entre os clubes foi realizado na Neo Química Arena, em abril deste ano, quando o Internacional venceu por 1 a 0, resultado que ampliou o momento favorável dos gaúchos no histórico recente do confronto.

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Agora, além de buscar uma vantagem no mata-mata da Copa do Brasil, o Corinthians tenta colocar fim ao longo período sem vitórias sobre o Internacional como visitante e chegar em melhores condições para a partida decisiva, marcada para a próxima quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena.

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Retrospecto do Corinthians como visitante diante do Internacional desde 2017:

  • 12/04/2017 – Internacional 1 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)
  • 27/05/2018 – Internacional 2 x 1 (Brasileirão)
  • 11/08/2019 – Internacional 0 x 0 (Brasileirão)
  • 25/02/2021 – Internacional 0 x 0 (Brasileirão)
  • 24/10/2021 – Internacional 2 x 2 (Brasileirão)
  • 14/05/2022 – Internacional 2 x 2 (Brasileirão)
  • 05/08/2023 – Internacional 2 x 2 (Brasileirão)
  • 19/06/2024 – Internacional 1 x 0 (Brasileirão)
  • 01/10/2025 – Internacional 1 x 1 (Brasileirão)
SãO PAULO, SP - 05.04.2026: CORINTHIANS X INTERNACIONAL - Yuri Alberto do Corinthians durante partida entre Corinthians x Internacional, válida pela decima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, neste domingo (5), na Neo Química Arena, SP. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2919718
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