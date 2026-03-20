Corinthians tem três jogadores convocados para seleções na Data Fifa
Clube terá representantes em compromissos internacionais durante a pausa do calendário
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A Data Fifa reservou, até o momento, três jogadores do Corinthians convocados para suas seleções nacionais. A chamada mais recente é a do goleiro Hugo Souza, que vai representar o Brasil.
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Hugo Souza vinha sendo convocado para a Seleção por Carlo Ancelotti nas primeiras quatro listas elaboradas pelo treinador. No ano passado, ele revelou que pretendia testar o goleiro para eventuais disputas de pênaltis em jogos do Brasil na Copa do Mundo. O jogador do Corinthians, porém, ficou de fora da convocação divulgada na segunda-feira (16).
No entanto, Alisson, que esteve em campo na quarta-feira (18), quando o Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, sofreu uma lesão, o que obrigou a CBF a realizar a mudança na convocação.
Sob o comando de Ancelotti, Hugo Souza foi titular da Seleção Brasileira em um único jogo: na derrota por 3 a 2 para o Japão, em partida disputada em Tóquio, em outubro do ano passado. Na ocasião, a atuação do goleiro recebeu críticas de torcedores.
Carrillo - Peru
O técnico Mano Menezes anunciou, na segunda-feira (16), sua primeira convocação à frente da Seleção Peruana. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando o Peru disputará dois amistosos internacionais. A equipe não está classificada para a Copa do Mundo.
O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi novamente convocado. Aos 34 anos, soma mais de 104 partidas com a camisa da seleção peruana.
Memphis Depay
A Holanda foi convocada para amistosos contra Noruega e Equador antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Ronald Koeman está no grupo com Japão, Tunísia e mais uma seleção que se classificará via repescagem europeia.
A principal estrela é Memphis Depay, do Corinthians. Apenas quatro jogadores atuam em clubes holandeses, enquanto os demais jogam fora do país. Dos 26 convocados, 14 pertencem a equipes da Premier League, e somente Memphis atua no Brasil.
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