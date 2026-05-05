Corinthians tem sete desfalques para enfrentar o Santa Fe; veja escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Santa Fe. O técnico Fernando Diniz comandou a última atividade antes da partida, que acontece nesta quarta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, pela Libertadores.

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Para o confronto, o Timão segue com lista de desfalques. O volante Allan não viajou e não estará em campo. Por conta da altitude de 2.600 metros acima do nível do mar e de uma condição genética chamada traço falcêmico, o departamento médico do clube decidiu não levar o atleta.

Além de Allan, o zagueiro João Pedro (dores na região do púbis) e Charles (lesão no calcanhar direito) seguem em tratamento no departamento médico do Corinthians. O meia-atacante Kayke, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

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➡️ Santa Fe x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O atacante Memphis Depay ainda está em fase de transição física e não viajou para a partida. O mesmo ocorre com Vitinho, que foi baixa de última hora após sentir dores no quadril direito e também está fora da lista de relacionados para o confronto.

Assim, a provável escalação é: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, André, Breno Bidon (Carrillo) e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

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Trabalho no campo

Antes de deixar o hotel onde a delegação está concentrada, Fernando Diniz reuniu o elenco para a exibição de vídeos com informações e análises do adversário da semana, reforçando pontos estratégicos para o confronto.

Já no gramado do CT da Seleção Colombiana, os jogadores iniciaram a atividade com uma ativação física na academia e, na sequência, realizaram o aquecimento em campo. Na parte principal do treino, Diniz comandou trabalhos táticos para os últimos ajustes da equipe, além de promover repetições de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.

Raniele, volante do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians pode garantir vaga na próxima fase da Libertadores

Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fe e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de chegar à pontuação da equipe alvinegra.

Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fe subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

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