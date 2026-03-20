Rivais reagem à convocação de jogador do Corinthians para a Seleção: 'Não tem'

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado para a Seleção Brasileira depois do corte de Alisson, do Liverpool, com uma lesão. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Timão reagiram à mais uma oportunidade do arqueiro com a Amarelinha.

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Hugo Souza, do Corinthians, havia sido convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti nas primeiras quatro listas elaboradas pelo técnico. Além do jovem goleiro, a Amarelinha contará com Bento e Ederson nos amistosos contra França e Croácia.

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Nas redes sociais, torcedores rivais reagiram à convocação de Hugo Souza para a Seleção Brasileira. Muitos aprovaram, mas teve quem se incomodasse. Veja os comentários abaixo:

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Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Veja comentários de rivais sobre a convocação de Hugo

Alisson deu lugar ao goleiro do Corinthians

A CBF confirmou o primeiro corte no Brasil para os amistosos com França e Croácia, no fim deste mês, nos Estados Unidos. Trata-se do goleiro Alisson, lesionado. Para o lugar, Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza, do Corinthians, para integrar o trio da Seleção Brasileira.

Alisson esteve em campo na quarta-feira (18), quando o Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Uma semana antes, Alisson sentiu uma fisgada na coxa durante o aquecimento para o jogo de ida com os turcos, em Istambul, e acabou ficando de fora daquela partida. Mas a lesão que causou o corte do goleiro, titular do Brasil desde 2016, ainda não foi informada nem pelo clube, nem pela CBF.

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No ano passado, o treinador revelou que queria testar o goleiro do Corinthians para eventuais disputas de penalidades máximas em jogos do Brasil na Copa do Mundo. Hugo Souza, porém, acabou ficando de fora da convocação da Seleção realizada na segunda-feira (16). Além de Alisson, Ederson e Bento foram chamados.