Altitude em Bogotá impõe desafio físico ao Corinthians contra o Santa Fe

O confronto entre Corinthians e Santa Fe, válido pela fase de grupos da Libertadores, coloca o time brasileiro diante de um obstáculo além do adversário: os 2.640 metros de altitude do Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá.

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Líder do Grupo E com 100% de aproveitamento, o Timão chega em vantagem na tabela, mas precisará lidar com um cenário fisiologicamente exigente. A altitude reduz a disponibilidade de oxigênio no organismo, afetando diretamente o rendimento dos atletas.

— A altitude impacta diretamente o desempenho do jogador porque reduz a disponibilidade de oxigênio no organismo. Com isso, o atleta se cansa mais rápido, tem dificuldade em repetir arrancadas e demora mais para se recuperar entre esforços — explica Letícia Villani, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil).

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dentro da faixa considerada "moderada", o nível de Bogotá já é suficiente para provocar alterações importantes no desempenho.

— Mesmo em altitudes consideradas moderadas, entre 1.200 e 2.500 metros, já há efeitos importantes: o músculo entra em fadiga mais cedo, há maior acúmulo de lactato e o tempo de recuperação aumenta. Além disso, a menor oxigenação também afeta o cérebro, prejudicando o controle dos movimentos — detalha a fisioterapeuta.

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Na prática, isso pode significar um Corinthians menos intenso, com maior dificuldade para manter pressão alta e repetir sprints ao longo da partida. A tendência é de um jogo mais cadenciado, com impacto direto na estratégia da equipe, especialmente fora de casa.

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— Mesmo com algum nível de adaptação, o desempenho em campo é impactado. A velocidade tende a cair, a capacidade de repetir esforços diminui e o tempo até a exaustão é reduzido. Isso aumenta também o risco de lesões musculares — acrescenta a especialista.

Além da queda de rendimento, há também riscos físicos. Sintomas como fadiga, tontura e falta de ar são comuns, e o tempo de recuperação após o jogo tende a ser mais longo. Em um calendário apertado, esse fator pode influenciar inclusive nas próximas partidas.

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Em caso de vitória, o Timão alcançaria 12 pontos e abriria uma vantagem inalcançável para os concorrentes diretos do grupo. Com apenas mais seis pontos em disputa, Santa Fe e Peñarol, que hoje somam um ponto cada, não teriam mais chances de chegar à pontuação da equipe alvinegra.

Se o confronto terminar empatado, o Corinthians chegaria a 10 pontos e ainda assim poderia confirmar a vaga antecipada. Para isso, precisaria torcer por um tropeço do Peñarol diante do Platense.

Por outro lado, uma derrota adia a definição. O Santa Fe subiria para quatro pontos, enquanto o Corinthians permaneceria com nove. A diferença cairia para cinco pontos, mantendo a disputa aberta nas duas rodadas finais.

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