Com Memphis, Holanda anuncia convocados para amistosos antes da Copa do Mundo
Laranja Mecânica faz amistosos contra Noruega e Equador
Com Memphis Depay, a Holanda está convocada para amistosos contra Noruega e Equador antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Ronald Koeman está na chave com Japão, Tunísia e mais uma seleção que se classificará via repescagem da Europa.
Nas Eliminatórias da Europa, a Holanda liderou o Grupo G com seis vitórias em oito partidas, enquanto a Polônia ficou com a 2ª colocação e foi para a repescagem. E Memphis foi o vice artilheiro da competição com oito gols marcados ao lado de Harry Kane e Arnautovic.
Curiosamente, apenas quatro jogadores atuam em clubes holandeses, enquanto os outros nomes jogam fora do país. Dos 26 atletas, 14 pertencem a equipes da Premier League, enquanto somente o Memphis está no Brasil.
Veja a lista de convocados da Holanda:
Goleiros: Bijlow (Genoa), Flekken (Bayer Leverkusen) e Verbruggen (Brighton).
Defensores: Aké (Manchester City), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter de Milão), Hato (Chelsea), Timber (Arsenal), Frimpong (Liverpool), Van de Ven (Tottenham), De Vrij (Inter de Milão) e Van Hecke (Brighton).
Meias: Gravenberch (Liverpool), Simons (Tottenham), Reijnders (Manchester City), Koopmeiners (Juventus), Schouten (PSV), Smit (AZ), Valente (Feyenoord) e Timber (Olympique Marseille).
Atacantes: Memphis (Corinthians), Gakpo (Liverpool), Weghorst (Ajax), Brobbey (Sunderland), Malen (Aston Villa) e Lang (Galatasaray).
