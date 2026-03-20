Futebol Internacional

Com Memphis, Holanda anuncia convocados para amistosos antes da Copa do Mundo

Laranja Mecânica faz amistosos contra Noruega e Equador


Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
14:06
Memphis fez homenagem ao Corinthians no jogo entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações
imagem cameraMemphis comemora gol no jogo entre Holanda e Espanha, pela Liga das Nações (Foto: Nicolas Tucat/AFP)
Com Memphis Depay, a Holanda está convocada para amistosos contra Noruega e Equador antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Ronald Koeman está na chave com Japão, Tunísia e mais uma seleção que se classificará via repescagem da Europa.

Nas Eliminatórias da Europa, a Holanda liderou o Grupo G com seis vitórias em oito partidas, enquanto a Polônia ficou com a 2ª colocação e foi para a repescagem. E Memphis foi o vice artilheiro da competição com oito gols marcados ao lado de Harry Kane e Arnautovic.

Curiosamente, apenas quatro jogadores atuam em clubes holandeses, enquanto os outros nomes jogam fora do país. Dos 26 atletas, 14 pertencem a equipes da Premier League, enquanto somente o Memphis está no Brasil.

Veja a lista de convocados da Holanda:

Goleiros: Bijlow (Genoa), Flekken (Bayer Leverkusen) e Verbruggen (Brighton).

Defensores: Aké (Manchester City), Van Dijk (Liverpool), Dumfries (Inter de Milão), Hato (Chelsea), Timber (Arsenal), Frimpong (Liverpool), Van de Ven (Tottenham), De Vrij (Inter de Milão) e Van Hecke (Brighton).

Meias: Gravenberch (Liverpool), Simons (Tottenham), Reijnders (Manchester City), Koopmeiners (Juventus), Schouten (PSV), Smit (AZ), Valente (Feyenoord) e Timber (Olympique Marseille).

Atacantes: Memphis (Corinthians), Gakpo (Liverpool), Weghorst (Ajax), Brobbey (Sunderland), Malen (Aston Villa) e Lang (Galatasaray).

Memphis em ação pela Holanda contra a Finlândia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Markku Ulander/AFP)

