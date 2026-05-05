Fernando Diniz, técnico do Corinthians, foi denunciado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após reclamações contra a arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, no domingo (3), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

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O treinador foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de conduta contrária à disciplina ou ao respeito à arbitragem, e pode ser suspenso por até seis jogos. O julgamento está marcado para a próxima sexta-feira (8), às 10h.

— Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje, errou tudo praticamente. Não deu cartão, parece que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo ele pouco acelerou. Teve o lance da expulsão, o pênalti para mim discutível e o segundo gol foi falta clara no Garro. Como o VAR não chama? — disse o treinador após o jogo.

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— Péssima arbitragem. Nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mirassol teve várias faltas para cartão amarelo. Muito mal hoje — seguiu.

— Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. É absurdo o cara não chamar. Chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol — completou.

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Diniz pode ser suspenso (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Reclamações de Fernando Diniz e Corinthians

A partida foi marcada por lances polêmicos, sob comando de Matheus Delgado Candançan (SP). O primeiro ocorreu na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, comandado por Márcio Henrique de Góis (SP), recomendou a revisão e a expulsão acabou anulada.

O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações da equipe corintiana, a penalidade foi mantida.

Por fim, o Corinthians acusa uma falta em Rodrigo Garro na jogada que antecedeu o segundo gol do Mirassol.

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