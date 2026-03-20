Chapecoense e Corinthians protagonizaram o primeiro empate sem gols do Brasileirão 2026. Após o término da partida, um lance foi apontado pela torcida do Timão como o responsável pelo placar do jogo não ter saído do 0 x 0.

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Aos 29 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto serviu Rodrigo Garro com um passe que deixou o camisa 10 em ótima condição de finalização. O argentino driblou o zagueiro, mas parou no goleiro da Chapecoense.

Internautas apontaram que o lance que poderia ter mexido no placar e garantido os três pontos ao Corinthians morreu nos pés de Rodrigo Garro.

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Corinthians e Chape têm primeiro empate sem gols do Brasileirão

Chapecoense e Corinthians empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão caiu para a nona colocação do Brasileirão, com sete pontos, duas vitórias, três empates e duas derrotas.

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No próximo domingo (22), O Corithians recebe o Flamengo na Neo Química Arena, às 20h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Chapecoense x Corinthians ficam no 0 x 0 na Arena Condá (Foto: RAFAEL DIEGO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Sorteio da Libertadores:

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ficou definido que: Peñarol-URU, Santa Fé-COL e Platense-ARG serão os rivais do Timão.

➡️ Torcedores do Corinthians reagem a grupo do Timão na Libertadores

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