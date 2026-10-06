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Corinthians suspende contrato com Fatal Fans após decisão da justiça; entenda

Clube cumpre liminar da Vara da Infância e da Juventude, promete apresentar defesa e reforça compromisso com a proteção de crianças e adolescentes

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
06/10/2026 12:51
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Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans
Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans - (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (5), a suspensão do contrato de patrocínio com a Fatal Fans, em cumprimento a uma decisão liminar da Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional do Tatuapé.

A determinação judicial ocorreu na última quinta-feira (1) e, além de suspender o contrato, estabelece o prazo de até 15 dias para que o clube retire ou cubra a marca de uniformes, espaços esportivos e canais digitais, além de remover links direcionados à plataforma.

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Corinthians apresentará defesa e cita compromisso do clube

Em nota oficial, o Corinthians afirmou que já está adotando as providências para cumprir a determinação. A diretoria ressaltou que a decisão liminar foi tomada sem a prévia manifestação do clube no processo, mas destacou que confia no contraditório e apresentará sua defesa nos autos.

O Timão reforçou ainda que a proteção de crianças e adolescentes é um compromisso da instituição, assim como o respeito às mulheres. Para exemplificar, o Timão citou em nota a campanha "Respeita as Minas", criada em 2018, além de lembrar que o clube é signatário do pacto "Ninguém se cala".

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Entenda o processo e o que é uma decisão liminar

O processo foi movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). Na avaliação da Justiça, a divulgação da plataforma nos canais oficiais do clube poderia alcançar o público infantojuvenil, havendo a necessidade de preservar crianças e adolescentes diante da exposição a esse tipo de conteúdo.

Uma decisão liminar é uma determinação provisória concedida pelo juiz diante de casos que exigem resposta rápida para evitar danos iminentes, antes do término do processo. Ela serve para proteger direitos que não podem esperar a tramitação normal da ação. No entanto, a decisão não representa um julgamento final, podendo ser mantida, alterada ou revogada ao longo do processo.

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Corinthians anunciou acordo recente com a Fatal Fans

O Corinthians anunciou a Fatal Fans em julho deste ano como nova patrocinadora do clube. O acordo tinha validade prevista até dezembro de 2027.

O contrato previa o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contemplava as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca acontecesse de forma diferente em cada modalidade.

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A parceria contemplava diferentes frentes esportivas do Corinthians, com presença em propriedades comerciais do futebol masculino, futsal e basquete. No futebol feminino, segundo a empresa, o projeto seguia um modelo específico, voltado a campanhas de conscientização, valorização das mulheres e pautas de interesse social.

Nota oficial do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em cumprimento à decisão judicial liminar, está adotando todas as providências necessárias para o seu regular e integral cumprimento, nos exatos termos estabelecidos na referida decisão, incluindo a suspensão dos efeitos do contrato de patrocínio celebrado com a Fatal Fans, dentro do prazo estipulado pela Justiça.

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A decisão tem caráter provisório e foi proferida sem que o Clube tivesse ainda se manifestado. Portanto, o Corinthians reitera que está cumprindo as determinações do Juízo, confia no contraditório e apresentará sua defesa no processo.

A proteção de crianças e adolescentes, assim como o respeito às mulheres, são compromissos do Clube, e não de agora. A campanha "Respeita As Minas" acompanha o Corinthians desde 2018 e o Clube é signatário do Pacto Ninguém se Cala. 

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Reforçamos, também, que seguiremos atuando com respeito às instituições e aos valores da nossa torcida e da sociedade.

Presidente Osmar Stabile, do Corinthians
Presidente Osmar Stabile, do Corinthians - (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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