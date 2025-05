Corinthians sofre baixas na diretoria em meio à crise e ameaça de impeachment

O Corinthians vive um período de instabilidade política. No dia 26 de maio, o Conselho Deliberativo do clube irá retomar a votação para o impeachment de Augusto Melo da presidência do Timão. Nos bastidores, o dirigente busca apoio, mas enfrenta uma crise para organizar os principais cargos da administração.

Sem diretor financeiro

Atualmente, a gestão de Augusto Melo atua sem diretores financeiros, no marketing e na área comercial. A primeira baixa foi Pedro Silveira, diretor estatutário da área de finanças que deixou o Corinthians no final de abril, às vésperas das votações das contas de 2024 do clube alvinegro.

O dirigente havia assumido o cargo no primeiro ano de gestão de Augusto Melo. Segundo nota oficial do Corinthians, Pedro Silveira pediu afastamento para tratar questões médicas, não reveladas pelo clube alvinegro.

A equipe fixa da parte financeira e de contabilidade está administrando as finanças do Corinthians enquanto o clube não anuncia um novo diretor. Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, possui cargo de gerente e auxiliou na apresentação das contas.

O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas de 2024 após registrar um aumento da dívida avaliado em R$ 800 milhões, segundo o Conselho de Orientação (CORI). Como consequência, a comissão de Justiça do clube pediu o afastamento imediato de Augusto Melo, fato que continua sendo analisado por Romeu Tuma Jr., presidente do órgão.

Período conturbado no marketing

Nesta terça-feira (13), Edgard Soares pediu demissão do cargo de diretor de marketing após pouco mais de um mês de sua nomeação. Conselheiro vitalício, foi um dos redatores do pedido de impeachment de Augusto Melo que tramita no Parque São Jorge. Sua contratação foi uma forma de apaziguar os ânimos nas alamedas do clube e conquistar apoio em uma eventual votação de impeachment.

A chegada do diretor trouxe instabilidade e culminou na demissão do superintendente de Marketing, Vinicius Manfredi, que estava no clube desde 2024. No mesmo período, Sandor Romanelli, superintendente comercial, deixou o Corinthians. Atualmente, o setor é administrado pelos funcionários fixos da pasta.

A comunicação não foi afetada, e a Corinthians TV e redes sociais, dois dos setores mais rentáveis do clube alvinegro atualmente, segue sob o comando de Tiago Maranhão, superintendente de Comunicação.

Polêmicas na base

Outro departamento que sofre são os das categorias inferiores. Na última sexta-feira (9), a Gaviões da Fiel foi ao CT Dr. Joaquim Grava para uma reunião com Augusto Melo e Claudinei Alves, diretor de base do Corinthians, para discutir possíveis irregularidades na pasta.

A gota d'água foi uma denúncia feita pelo ídolo do Timão, Dinei, que trabalhava com Claudinei. Não foram encontradas irregularidades, mas o diretor foi afastado, enquanto o ex-jogador pediu demissão. Ao todo, 87 jogadores foram contratados para a base desde o início da gestão de Augusto Melo.

Falta de CEO

No começo deste mês, o Corinthians anunciou o fim da parceria com a consultoria Alvarez & Marsal, empresa que Fred Luz, ex-CEO do clube alvinegro, é diretor. A empresa era vista como um dos pilares da reorganização financeira do Timão, que atualmente registra uma dívida de R$ 2,5 bilhões.

Desde que assumiu o posto, ainda em 2024, Fred Luz teve dificuldades para gerir o clube alvinegro. O cargo não está presente no estatuto, e em novembro, a nomenclatura mudou para consultor, onde seria responsável por analisar contratos do Corinthians. O ex-CEO passou a ser consultado cada vez menos para os planos do futebol, e deixou o Timão.

Por não ser um cargo estatutário, a diretoria do Corinthians não planeja contratar um novo profissional.

Jogo político

A votação para o impeachment de Augusto Melo será no dia 26 de maio. O rito de admissibilidade foi aprovado anteriormente, em janeiro, quando a sessão foi interrompida pela falta de segurança. O pleito analisa possíveis irregularidades na relação do clube alvinegro com a casa de apostas VaideBet.

Caso a maioria dos 300 conselheiros aprove o impeachment, Augusto Melo é afastado de forma imediatada, e aguarda uma Assembleia Geral dos sócios, que deve ser convocada em 60 dias e irá decidir pela saída do presidente ou não. A instabilidade trouxe a necessidade do dirigente trabalhar por mais apoio, e os cargos da diretoria são peças-chave nessa estratégia.