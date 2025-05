Ídolo do Corinthians pede demissão da base e alerta Augusto Melo: ‘Abre o olho’

Tricampeão brasileiro com o Corinthians e então coordenador das categorias de base do clube, o ex-atacante Dinei pediu demissão do cargo e não faz mais parte da equipe alvinegra. O comunicado foi feito diretamente ao presidente Augusto Melo através de uma mensagem de texto. A informação foi dada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo Lance!.

O anúncio de sua saída acontece em meio a uma situação caótica nos bastidores corintianos. Enquanto Augusto Melo sob investigação e corre o risco de sofrer um impeachment, o trabalho das divisões de base também passa por um momento conturbado. O diretor da base, Claudinei Alves, que estava acima de Dinei na hierarquia, foi afastado do cargo após pressão de torcedores, principalmente da organizada Gaviões da Fiel.

Membros da organizada organizaram um protesto nesta semana dentro da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, e fizeram acusações de irregularidades no trabalho da base do clube - por mais que não tenham sido esclarecidos quais são. O próprio Dinei teria feito a denúncia de ações irregulares contra a gestão de Claudinei.

Dinei pede demissão em meio a um ambiente conturbado nos abstidores do Corinthians. Foto: Reprodução/Instagram)

Nesse contexto, o ex-jogador deixa o comando da gerência chegou a relatar ao presidente que não concorda com as ações tomadas na gestão da base.

Na mensagem de despedida, Dinei agradece pelo tempo de trabalho no time, mas também faz um alerta ao mandatário corintiano. O ex-atacante afirma que não confia nas pessoas que cercam Augusto Melo e pediu para o presidente "abrir o olho".

- Tenho gratidão eterna por você, irmão. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Estou pedindo demissão e por você coloco minha mão no fogo! Mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Desejo do fundo do meu coração, irmão, boa sorte no seu mandato! Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho, meu presidente.- escreve o ex-gerente.

Claudinei Alves, diretor de base do Corinthians, foi afastado do Cargo. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Mudanças estruturais no Corinthians

Além do pedido de demissão de Dinei, o Corinthians tem feito alterações em diversos setores internos da equipe. No final de abril, o Timão divulgou que rompeu contrato com a Alvarez & Marsal, empresa de consultoria que prestava serviços ao clube e que pertence a Fred Luz, ex-CEO do time e que já havia sido demitido no começo do ano.

Além das mudanças administrativas, o Corinthians também trocou peças no setor de marketing e comercial. Dois superintendentes, Vinicius Manfredi e Sandor Romanelli, foram desligados por Edgard Soares, novo diretor de marketing.

Vinicius chefiava o marketing do Corinthians desde junho do ano passado. Já Sandor estava no Timão desde maio de 2022. A saída da dupla gerou desconforto interno entre outros funcionários, que elogiavam o trabalho dos dois.