Yuri Alberto, atacante do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal na madrugada desta quarta-feira (12). O jogador sentiu dores intensas na região abdominal e foi encaminhado ao hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde foi diagnosticado.

continua após a publicidade

É o terceiro jogador do Corinthians que sofre com o problema nesta temporada. Em maio, Gustavo Henrique também fez a cirurgia e preciso se afastar dos gramados. Em julho, o lateral-esquerdo Hugo passou pelo procedimento e está fora de combate desde então.

O Lance! entrevistou o médico Sérgio Roll, head do Núcleo de Hérnias do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que explicou a lesão e justificou a cirurgia feita 'às pressas'.

continua após a publicidade

— Uma hérnia inguinal é uma protrusão (saída) de intestino ou gordura abdominal através de uma abertura (orifício) na parede abdominal. A cirurgia é indicada quando o paciente apresenta sintomas de dor, sendo a única solução definitiva — disse o médico.

Yuri Alberto esteve em campo na derrota por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, na última segunda-feira (11). O jogador não se queixou de dores na ocasião. Sérgio Roll explica que a única forma de prevenir o problema seriam exames preventivos.

continua após a publicidade

— Os sintomas mais comuns são dores na região inguinal, na maioria das vezes aos esforços. A única forma de detectá-la precocemente é quando o paciente relata um abaulamento ou dor local, ou eventualmente em um exame de rotina, no qual o médico realiza o exame físico para diagnosticar a hérnia (check-up) — completou.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atacante pode ficar fora por um mês (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Esforços físicos e tempo de retorno

A descoberta de uma hérnia inguinal pode acontecer tanto com atletas de elite quanto com a população em geral. Entretanto, a prática de esportes e o esforço físico podem agravar o problema.

— A hérnia pode ser congênita ou adquirida. Ela está relacionada à deficiência do colágeno tipo I e III; assim, a pessoa que apresenta essa deficiência está mais propensa a ter hérnia. Nesses casos, o esforço físico apenas antecipa o aparecimento da hérnia, que surgiria em algum momento — explicou Sérgio Roll.

Ouvido pelo Lance!, o médico explicou que a recuperação costuma ser rápida. Em geral, o paciente pode voltar a realizar pequenas atividades depois de uma semana de repouso total, mas a prática esportiva costuma ser autorizada apenas mais tarde. No caso de Yuri Alberto, o retorno deve acontecer em, pelo menos, um mês.

— A recuperação pós-cirurgia depende muito de caso para caso e de paciente para paciente. Na maioria das vezes, o paciente volta às atividades sociais(dirigir, passear), sem carregar peso, entre 5 e 7 dias. Dependendo do caso, liberamos para exercícios leves com 15 dias e para a vida normal após 30 dias - disse o médico.

— Dependendo da evolução individual, muitos atletas podem retomar atividadesleves a partir de 15 dias e retornar plenamente às atividades competitivas em torno de 30 dias, desde que liberados pelo médico — completou.

Desfalque importante

Caso o prognóstico se confirme, Yuri Alberto deve perder jogos importantes do Corinthians. No próximo mês, o Timão terá duelos diretos na parte debaixo da tabela do Brasileirão, clássico na Neo Química Arena, e os jogos das quartas de final da Copa do Brasil.

Agenda do Corinthians

Corinthians x Bahia - 16/08 - Neo Química Arena - Brasileirão

Vasco da Gama x Corinthians - 24/08 - São Januário - Brasileirão

Athletico Paranaense x Corinthians - (Previsto para 27/08) - Arena da Baixada - Copa do Brasil

Corinthians x Palmeiras - 31/08 - Neo Química Arena - Brasileirão

Corinthians x Athletico Paranaense - (Previsto para 11/09) - Neo Química Arena - Copa do Brasil



