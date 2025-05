Diretor de Marketing do Corinthians pede demissão após um mês no cargo

Pouco mais de um mês após assumir o posto de diretor de marketing do Corinthians, Edgard Soares pediu demissão do clube alvinegro nesta terça-feira (13). A informação foi confirmada pelo time através de uma nota oficial, onde detalha que o executivo pediu desligamento do cargo através de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo.

O mandatário corintiano foi quem nomeou Edgard Soares para o cargo de diretor estatutário de marketing, no começo de abril. O publicitário, que é sócio vitalício do clube, também foi um dos responsáveis por redigir o pedido de impeachment contra o presidente corintiano, que tramita no Conselho Deliberativo do clube desde dezembro do último ano.

A saída de Soares acontece em meio a uma série de reformulações administrativas na equipe, algumas delas feitas pelo próprio Edgard na sua curta passagem pelo alvinegro. No final de abril, antes de completar um mês no cargo, o então diretor de marketing foi quem anunciou a demissão de dois superintendes do time

Vinicius Manfredi, do marketing, e Sandor Romanelli, do setor comercial, foram desligados do Corinthians por Edgard Soares. Vinicius chefiava o marketing do Corinthians desde junho do ano passado. Já Sandor estava no Timão desde maio de 2022. A saída da dupla gerou desconforto interno entre outros funcionários, que elogiavam o trabalho dos dois.

Edgard Soares pediu demissão do cargo de diretor de marketing do Corinthians através de um e-mail ao presidente Augusto Melo. (Foto: Reprodução/Redes Socias)

A relação entre Edgard Soares e Augusto Melo

O relacionamento entre o presidente do Corinthians e o agora ex-diretor de marketing do clube é marcado por altos e baixos. Na eleição do clube, no começo de 2024, Edgard se posicionou a favor de Augusto Melo e votou no candidato, que concorria à época com André Luiz Oliveira, o André Negão.

Entretanto, quase um ano da eleição de Melo, o conselheiro vitalício do alvinegro passou a se posicionar como uma peça de oposição à gestão do atual presidente. Ele foi um dos conselheiros que assinou o requerimento para a abertura do impeachment apontando diversas irregularidades que a gestão teria cometido.

Em abril, quando foi nomeado ao cargo, Soares foi ouvido pelo Lance! e defendeu sua ação de assinar o documento para permitir uma investigação sobre o caso Vai de Bet no Conselho do Corinthians, onde, segundo ele, seria o local apropriado para a investigação interna.

Ao assumir o posto no Corinthians, o cenário era de estabilidade. Edgard era figura conhecida no clube e assumiu o cargo com a confiança de que seguiria no cargo mesmo que o pedido de impeachment fosse aprovado pelo Conselho Deliberativo e o vice-presidente, Osmar Stábile, assumisse o cargo. Agora, mesmo que Augusto Melo seja deposto e o vice assuma, Edgard Soares já não faz parte da estrutura administrativa do alvinegro.

Veja a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que Edgard Soares não faz mais parte da diretoria do Clube.

O desligamento foi formalizado por meio de um e-mail enviado ao presidente Augusto Melo, no qual Edgard solicitou sua saída.

O Corinthians agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória profissional.