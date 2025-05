Ex-Corinthians perde pênalti, e Zenit cai para o CSKA pela Copa da Rússia

Nesta quarta-feira (14), o Zenit foi eliminado nos pênaltis para o CSKA Moscou em jogo válido pela semifinal da Copa da Rússia. A partida foi realizada na Arena WEB, em Moscou, e terminou em 2 a 0 para o CSKA, levando a decisão para as penalidades (na ida, o Zenit venceu por 2 a 0). Na disputa, Gustavo Mantuan, ex-jogador do Corinthians, desperdiçou a quinta cobrança, o que resultou na eliminação do Zenit. Luiz Henrique entrou no intervalo do jogo e converteu seu pênalti para o time de São Petersburgo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo entre CSKA e Zenit?

Nos primeiros minutos do jogo, quem criou chances de gol foi o Zenit de Luiz Henrique e Gustavo Mantuan, ex-Corinthians. Já no primeiro minuto após o apito inicial, os visitantes quase definiram o confronto, quando Cassierra venceu Willian Rocha pelo alto após um cruzamento de Mostovoy e cabeceou — mas parou no goleiro Torop. Logo depois, o substituto de Akinfeev, saindo do gol no momento certo, também impediu Glushenkov de marcar.

continua após a publicidade

Moisés em ação por CSKA x Zenit (Divulgação: Zenit)

Durante 36 minutos, dava a impressão de que o Zenit controlava a situação em campo, acalmando o jogo. O CSKA sequer havia criado chances claras de gol. Mas então Kislyak surpreendeu a defesa do Zenit com uma bela arrancada e, de fora da área, finalizou — a bola desviou na perna de Nino, ex-Fluminense, e entrou para abrir o placar para o CSKA.

Na volta do intervalo, Luiz Henrique entrou em campo. O brasileiro, contudo, não conseguiu criar muitas oportunidades para o Zenit, e o jogo ficou amarrado até o final. Restavam apenas dois ou três minutos para o Zenit segurar o resultado, mas Musaev apareceu para decidir. Após um escanteio, o atacante do CSKA aproveitou um erro de posicionamento de Erakovich e marcou de cabeça. Foi o 14º chute do CSKA na partida, e o sexto no alvo. O gol salvador levou a disputa para os pênaltis.

continua após a publicidade

Mantuan, ex-Corinthians, desperdiçou pênalti

A disputa começou com o erro do atacante do Zenit, Sobolev, que chutou rasteiro bem no centro do gol — direto nas mãos de Torop. Adamov, do Zenit, não defendeu nenhum pênalti, e o quinto chute dos visitantes foi desperdiçado por Mantuan, ex-jogador do Corinthians. O CSKA completou a virada e está na final da Copa da Rússia.

O que vem por aí para CSKA e Zenit?

O CSKA volta a campo na próxima segunda-feira (19) para visitar o Lokomotiv Moscou pelo Campeonato Russo. Já o Zenit visita o Rostov no domingo (18), também pelo Campeonato Russo.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.