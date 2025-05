Corinthians perde meia titular para Sul-Americana; veja os relacionados

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo contra o Racing, pela Sul-Americana. Nesta quarta-feira (14), os comandados de Dorival Júnior treinaram no CT Dr. Joaquim Grava, antes de viajar para o Uruguai. O Timão confirmou um novo desfalque para o duelo: o meia Raniele, que se recupera de um edema no músculo anterior da coxa direita.

Além do volante, Dorival Júnior também não poderá contar com Memphis, que sofreu uma entorse no tornozelo direito e Félix Torres, que cumpre suspensão após ter recebido cartão vermelho na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, na Neo Química Arena, no primeiro turno da fase de grupos da competição continental.

Raniele será desfalque do Corinthians na partida contra o Racing, pela Sul-Americana (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão

O confronto contra o Racing, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), será realizado no estádio Centenário, no Uruguai. A partida tem contornos de decisão para o Corinthians na Sul-Americana. Com uma campanha irregular, o Timão é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Huracán, o líder, e América de Cali.

Para sonhar com o título, o Corinthians precisa se classificar para a próxima fase. Em terceiro lugar, a equipe está há um ponto do América de Cali, e cinco do Huracán. Apenas o primeiro colocado garante vaga direta nas oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um eliminado na fase de grupos da Libertadores.

