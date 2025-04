Diretor financeiro do Corinthians pede demissão da gestão de Augusto Melo

O clima nos bastidores do Corinthians segue agitado. Na noite desta sexta-feira (25), Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, pediu demissão do cargo por questões médicas não detalhadas oficialmente. O pedido de afastamento foi aceito pelo presidente Augusto Melo, que agora busca um substituto nos bastidores.

Segundo apuração da reportagem, o dirigente enfrenta problemas clínicos graves desde o início do ano e optou por deixar o cargo para focar na recuperação.

A renúncia do profissional, um dos principais nos nos bastidores do clube recentemnete, ocorre em meio a um momento chave da atual gestão. No último final de semana, membros da diretoria enviaram ao CORI o balanço financeiro da última temporada, primeiro ano de controle de Augusto e seus aliados no Parque São Jorge.

Entre outras informações divulgadas, foi apontado um aumento de aproximadamente R$ 600 milhões nas dívidas do Corinthians, que agora somam mais de R$ 2,5 bilhões.

Após análise do orçamento apresentado, o CORI recomendou de forma unânime a reprovação das contas. Mesmo com um pedido de Augusto Melo para adiar a votação no Conselho Deliberativo, a orientação foi mantida.

Pedro Silveira (à esquerda), ex-diretor financeiro do Corinthians, ao lado de Fred Luz durante a apresentação da dupla no CT Joaquim Grava, ainda em 2024 (Foto: Vitor Palhares / Corinthians)

Veja nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que o presidente Augusto Melo aceitou o pedido de demissão do diretor financeiro do Clube, Pedro Silveira, por questões médicas, feito na noite desta sexta-feira (25).

O Corinthians agradece todo empenho e serviços prestados e deseja prontamente uma excelente recuperação.

