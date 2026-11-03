O clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para esta quarta-feira (4), terá um cenário diferente do habitual. Mandante do Majestoso, o Tricolor receberá o rival na Vila Belmiro, em Santos, e não no Morumbis. A mudança foi motivada pela sequência de shows da banda BTS no estádio são-paulino, que não terá tempo suficiente para passar pelos trabalhos de recuperação do gramado antes da partida.

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Apesar de atuar fora de seu estádio, o São Paulo continuará como mandante do confronto, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), e a transferência do local foi confirmada pela CBF antecipadamente.

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Por que São Paulo x Corinthians será na Vila Belmiro?

O Morumbis recebeu três apresentações da banda coreana BTS nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A proximidade entre os eventos e o Majestoso, marcado para 4 de novembro, inviabilizou a utilização do estádio são-paulino em razão da desmontagem das estruturas, e também não teria tempo hábil para realizar os procedimentos necessários de recuperação do gramado após os shows.

Diante desse cenário, o São Paulo, que tem acordo com o Santos para utilizar a casa alvinegra, escolheu a Vila Belmiro como palco do clássico. A escolha leva o confronto para Santos, mas não altera o mando de campo do São Paulo.

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São Paulo tem baixo aproveitamento como visitante em 2026

O Majestoso também chama atenção pelo contexto da campanha do São Paulo longe de casa. Em 2026, o Tricolor disputou 29 partidas como visitante, com apenas cinco vitórias, oito empates e 16 derrotas. O retrospecto representa apenas 26,4% de aproveitamento dos pontos.

A equipe não vence fora de casa desde abril, quando bateu o Boston River pela Copa Sul-Americana. Desde então, foram 17 jogos sem triunfo como visitante, com cinco empates e 12 derrotas.

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Os números ajudam a dimensionar a dificuldade do São Paulo longe do Morumbis ao longo da temporada. No entanto, o time comandado por Dorival Jr. espera contar com o apoio de sua torcida em Santos para fazer com que a Vila Belmiro se torne um Morumbis e o time saia de campo com os três pontos no Brasileirão.