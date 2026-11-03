Corinthians anuncia saída de Emily Lima do comando da equipe feminina

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (3) a saída de Emily Lima do comando técnico da equipe feminina. Além da treinadora, deixam o clube a auxiliar técnica Jaqueline Ucella e a preparadora física Liliane Cruz.

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Em comunicado oficial, o Timão confirmou o desligamento das três profissionais e agradeceu pelos serviços prestados durante o período em que integraram a comissão técnica.

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– O Corinthians agradece às profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras – informou o clube.

A decisão encerra a passagem de Emily Lima pelo comando das Brabas. O Corinthians, porém, ainda não divulgou quem será responsável por dirigir a equipe na sequência da temporada.

Emily Lima já havia colocado continuidade em dúvida

Após a derrota para o Cruzeiro na final da Libertadores Feminina, no último sábado (31), Emily Lima falou sobre a possibilidade de deixar o Corinthians. Em entrevista à imprensa, a treinadora afirmou que faria uma autoavaliação e teria uma conversa com Iris Sesso, diretora do futebol feminino, antes de definir os próximos passos da carreira.

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– A gente chega em duas finais, e eu tenho que fazer minha autoavaliação. Eu não acho que encaixo no Corinthians. Chegamos, chegamos e... Eu vou pensar bem no que vou fazer. Vou ter uma conversa com a Iris. Quando a gente entende que as coisas não caminham, eu sou muito clara, não tenho medo de tomar decisões – declarou.

Na sequência, a técnica destacou a cobrança por títulos no clube e disse que não gostaria de permanecer em uma instituição na qual não conseguisse alcançar os objetivos esportivos.

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– Não quero atrapalhar o Corinthians, a instituição. Acho que é uma avaliação, no meu ponto de vista, positiva. Só que estando no Corinthians você precisa ser campeão. Eu não quero ficar com essa marca, que já tenho, de ir para uma equipe onde estruturalmente não estava em bom momento, por 'n' fatores... e que vou avaliar, tomar minha decisão junto com a Iris – afirmou.

Emily também lamentou as oportunidades perdidas nas decisões da temporada e deixou em aberto a possibilidade de trabalhar em outro clube.

– Mas eu não tenho muito o que falar. Estou bem triste pelas duas competições. Eram competições que nós tínhamos chance de ser campeão. Hoje foi muito absurdo tudo que aconteceu. Acho que é me autoavaliar. Agora é me reerguer, continuar trabalhando e, quem sabe, ser feliz em outro lugar – concluiu.

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Brabas podem encerrar temporada sem títulos

A saída da comissão técnica acontece em meio a uma temporada de resultados abaixo das expectativas para o Corinthians. Em 2026, as Brabas perderam as decisões da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, além de terem sido eliminadas nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante da Ferroviária.

O resultado mais recente foi o vice-campeonato continental. Na final contra o Cruzeiro, o Corinthians abriu vantagem de três gols, mas permitiu a reação das mineiras, que buscaram o empate por 4 a 4 no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, o time mineiro venceu por 5 a 4 e conquistou a primeira Libertadores de sua história.

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Com os resultados, o Corinthians corre o risco de encerrar o ano sem títulos pela primeira vez desde a reativação do projeto feminino, em 2016. A última oportunidade de evitar esse cenário é o Campeonato Paulista.

As Brabas enfrentam o Red Bull Bragantino na semifinal do estadual. Os confrontos estão previstos para os dias 17 e 22 de novembro, com a partida decisiva em casa.

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O Corinthians não conquista o Paulistão desde 2023 e foi vice-campeão nas duas últimas edições, ambas diante do Palmeiras. A equipe terá, portanto, de buscar uma reação na reta final do estadual, agora sem a comissão técnica que iniciou a temporada.