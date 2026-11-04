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Vila Belmiro pode ser trunfo ou armadilha para o Corinthians?

Mudança de estádio reduz presença da torcida rival, mas mantém pressão de clássico

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/11/2026 12:00
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Corinthians em linha no campo antes do jogo, goleiro amarelo entre jogadores pretos com detalhes laranja, torcida ao fundo.
Corinthians busca reação no Brasileirão em clássico decisivo contra o São Paulo (Foto: Luz/Ag.Paulistão)

O Corinthians terá um desafio diferente no clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira (4), às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vez do tradicional Morumbis, o Majestoso será disputado na Vila Belmiro, em Santos. A mudança de estádio pode representar uma vantagem para a equipe comandada por Clarence Seedorf, que luta contra o rebaixamento, mas não elimina a pressão de enfrentar um rival em um confronto decisivo.

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A alteração ocorreu devido à realização de shows no Morumbis, que impossibilitaram a utilização do estádio para o clássico. Apesar da mudança de local, o São Paulo permanece como mandante da partida, com a presença exclusiva de seus torcedores. A principal diferença está na capacidade das arquibancadas, já que a Vila Belmiro comporta um público consideravelmente menor do que o estádio são-paulino.

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Para Rosinei, ex-jogador do Corinthians e atual comentarista, a transferência representa um cenário favorável ao clube alvinegro. Na avaliação do ex-meio-campista, atuar longe do Morumbis reduz a pressão exercida pela torcida adversária, embora a intensidade do confronto permaneça inalterada.

— Se eu estivesse no elenco hoje do Corinthians, encararia isso como algo positivo para o Corinthians. Querendo ou não, você jogar no Morumbis, com a quantidade maior de torcedor a favor do São Paulo, é difícil. Então, essa mudança para a Vila Belmiro, o número de torcedor, ele restringe um pouco mais. Mas a intensidade do jogo ali dentro do campo com certeza vai ser a mesma. O São Paulo vai tentar vencer o Corinthians de toda forma, e o Corinthians também. Olhando pelo cenário hoje da tabela, o São Paulo tem a vantagem de estar na parte de cima ali, brigando por uma Sul-Americana, até mesmo, dependendo dos resultados, entrar até para uma briga direta na Libertadores. Então, a tensão vai ser grandíssima para esse jogo. Mas, para mim, olhando o cenário com relação à mudança, para o Corinthians foi melhor. Para o Corinthians foi melhor. Vai estar bem distante da grande quantidade que tem de torcedor do São Paulo. Então, por isso, se eu estivesse hoje no elenco, ficaria feliz com o momento da mudança. Não com o momento do Corinthians, mas com o momento da mudança do jogo, que é um clássico importantíssimo — disse Rosinei em exclusividade ao Lance!.

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Jogador do São Paulo Celebra Após Marcar Um Gol Com A Bandeira do Clube.
São Paulo terá a Vila Belmiro como palco do clássico contra o Corinthians (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Mudança de estádio não diminui pressão do clássico

Apesar da possível vantagem, o Corinthians não encontrará necessariamente um ambiente mais tranquilo na Vila Belmiro. A proximidade das arquibancadas com o gramado é uma das características do estádio santista e pode intensificar a pressão sobre os jogadores.

Além disso, o momento das equipes acrescenta importância ao confronto, especialmente para o clube alvinegro, que ocupa a 17ª colocação, com 36 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento.

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— O peso do clássico continua sendo o mesmo. A importância desse clássico, ainda mais na situação que o Corinthians se encontra, continua sendo a mesma. O São Paulo, lógico que, quando joga dentro do Morumbis, se torna mais difícil ainda pela questão do Morumbis sempre estar lotado, tem um número maior de torcedor que comporta o Morumbis. Mas o peso mesmo do clássico continua sendo o mesmo. A torcida próxima dos jogadores ali vai incomodar principalmente os jogadores do Corinthians, mas o peso e a tensão continuam sendo os mesmos — explica Rosnei.

Corinthians já enfrentou o São Paulo longe do Morumbis

Esta não será a primeira vez que o São Paulo exercerá o mando de campo contra o Corinthians fora do Morumbis. Um dos exemplos mais marcantes aconteceu em 27 de março de 2011, quando as equipes se enfrentaram na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Dagoberto e Rogério Ceni, que marcou seu centésimo gol na carreira. Dentinho descontou para o clube alvinegro.

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Outros confrontos também aconteceram em estádios alternativos. Em dezembro de 2012, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 no Pacaembu, pelo Brasileirão. Já em maio de 2014, as equipes empataram por 1 a 1 na Arena Barueri. Mais recentemente, em setembro de 2024, o Tricolor recebeu o rival no Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou outra vitória por 3 a 1.

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