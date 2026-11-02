Corinthians recorre à CBF após Conmebol negar validação de licença de Seedorf

Clarence Seedorf teve a validação de sua licença como treinador negada pela Conmebol. Para solucionar a pendência, o Corinthians recorrerá à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a entidade analise o currículo do profissional.

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A Conmebol recusou o reconhecimento da licença UEFA Pro, a mais alta qualificação para treinadores no continente europeu, uma vez que Seedorf não possui três anos de experiência como técnico. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela reportagem do Lance!.

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A CBF recebeu o contato da Conmebol no fim do dia da última sexta-feira. No entanto, devido ao fim de semana seguido pelo feriado desta segunda-feira, iniciou as tratativas iniciais com o clube, que encaminhará novos documentos.

Ainda de acordo com fontes consultadas pela reportagem, o Corinthians mantém a confiança de que poderá contar com seu treinador no clássico contra o São Paulo, no meio de semana. Seedorf teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e comandou a equipe à beira do gramado na derrota para o Vasco e na vitória sobre o Mirassol, ambas pelo Brasileirão.

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Seedorf iniciou sua trajetória como treinador profissional no Milan, da Itália. Posteriormente, acumulou passagens pelo Deportivo La Coruña, da Espanha, Shenzhen FC, da China, e pela seleção de Camarões. Ao todo, os trabalhos somados totalizam pouco mais de dois anos de experiência.

A contratação do holandês ocorreu após a demissão de Fernando Diniz, que acumulou uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, além de ter sido eliminado pelo Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final da Libertadores. Após receber algumas negativas no mercado e diante da urgência provocada pela luta contra o rebaixamento, a diretoria optou pela contratação de Seedorf.

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Técnico Clarence Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians em outubro e assinou contrato válido até dezembro de 2027.

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Corinthians divulga nota oficial

O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a não homologação por parte da CONMEBOL da Licença PRO UEFA do técnico Clarence Seedorf.

O Clube entende que o treinador reúne currículo e condições que atendam todos os critérios solicitados pela CONMEBOL para a homologação da licença.

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Sendo assim, na manhã desta terça-feira (03/11), o Corinthians enviará para a CBF mais documentos que reforçam o currículo de Seedorf e solicitará que a entidade brasileira peça à CONMEBOL a revisão do caso.

Com o processo de homologação ainda em trâmite e com o nome de Seedorf já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o treinador segue o trabalho normalmente para o próximo jogo da equipe.

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Calendário do Corinthians

Com apenas o Campeonato Brasileiro em disputa nesta reta final de temporada, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o São Paulo. Na sequência, recebe o Botafogo, na Neo Química Arena, antes de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG.

O Corinthians soma atualmente 36 pontos e ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento. No entanto, está a apenas um ponto do Mirassol, primeiro clube fora da degola.