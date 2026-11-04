De campeão a rival: em crise, Corinthians reencontra Dorival

O Corinthians terá um reencontro especial no clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado estará Dorival Júnior, treinador que conquistou dois títulos pelo clube, mas deixou o comando da equipe em meio a uma sequência de resultados negativos. Agora, os caminhos se cruzam novamente em um cenário de crise e pressão por resultados.

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Dorival foi anunciado no dia 28 de abril de 2025 para substituir Ramón Díaz no comando da equipe. Pelo Timão, foram 63 jogos, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 56, com aproveitamento de 50%.

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Em campo, o time conquistou os títulos da Copa do Brasil, em campanha importante, eliminando favoritos como Palmeiras e Cruzeiro, e da Supercopa Rei, em final contra o Flamengo, vencida por 2 a 0.

No Timão, Dorival Júnior também conseguiu valorizar alguns jogadores, como Breno Bidon, que evoluiu de rendimento e chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheuzinho e Raniele também cresceram de desempenho durante o período.

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A "lua de mel", no entanto, chegou ao fim com a sequência negativa do Corinthians. A equipe acumulou nove partidas consecutivas sem vencer, diante de Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Internacional. O desempenho negativo culminou na demissão do treinador.

Dorival Júnior reencontra o Corinthians como técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Momento do Corinthians na temporada

Dorival Júnior vai reencontrar um Corinthians em um momento semelhante ao que encontrou quando assumiu o comando da equipe: com dificuldades e tentando engrenar na temporada. Após a saída do treinador, o clube contratou Fernando Diniz, que chegou a viver bons momentos, mas acabou demitido após uma sequência de resultados negativos, abrindo espaço para a chegada de Clarence Seedorf.

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O Corinthians atravessa uma temporada marcada por resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.