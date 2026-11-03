O Majestoso desta quarta-feira (4), às 21h30, terá um cenário diferente do habitual. Por conta da indisponibilidade do Morumbis, o São Paulo receberá o Corinthians na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da mudança de estádio, o clássico chega em um momento de pressão para os dois lados, especialmente para o Timão, que luta para deixar a zona de rebaixamento.

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Com passagens pelas duas equipes, o volante Petros conhece bem a rivalidade e acredita que o Corinthians chega ao confronto mais pressionado. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador destacou a situação da equipe alvinegra na tabela e comparou o momento com o que viveu no São Paulo em 2017, quando também precisou conviver com a ameaça de queda.

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— Na minha opinião, o Corinthians entra muito mais pressionado. Está na zona de rebaixamento, venceu um jogo nos últimos 11 e sabe que precisa sair do Z4 o mais rápido possível. Eu passei por isso no São Paulo em 2017: jogar dentro da zona, tendo que vencer todo jogo, é muito difícil. E o Corinthians ainda perde peças importantes. Vai ter que dar um jeito de ganhar. Não existe outra possibilidade — avaliou.

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Petros quando jogava pelo Corinthians, em 2014-15 (Foto: Daniel Augusto Jr/Corinthians)

Vila Belmiro muda o cenário do Majestoso

Petros também chamou a atenção para a mudança de palco. Acostumados a disputar clássicos diante de grandes públicos em seus estádios, São Paulo e Corinthians terão a Vila Belmiro como cenário, em um confronto com capacidade de público menor e um gramado que, na avaliação do jogador, pode interferir no desempenho das equipes.

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— São dois clubes acostumados a mandar jogos com 40, 45 mil de um lado e 60, 65 mil do outro — e a mudança para a Vila Belmiro reduz isso para 17 mil. O Corinthians tem o melhor gramado do país, o São Paulo talvez o segundo ou terceiro, e vão se enfrentar num momento crítico justamente em um dos campos mais criticados do ano, ainda mais depois das chuvas na Baixada — analisou.

A mudança de estádio foi confirmada pela CBF em outubro. O Morumbis estará reservado para shows da banda BTS, e o São Paulo acertou com o Santos a utilização da Vila Belmiro para o clássico.

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Dorival e Luciano aparecem como personagens do clássico

Do lado tricolor, Petros destacou o trabalho de Dorival Jr., com quem trabalhou no São Paulo. Para o volante, o treinador deve apostar no aspecto psicológico para mobilizar a equipe, que venceu apenas um dos nove clássicos disputados na temporada.

O técnico também tem um ingrediente particular no confronto: comandou o Corinthians até abril e deixou o clube em meio a um cenário que, na avaliação de Petros, pode aumentar sua motivação para vencer o rival.

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— O São Paulo precisa dar a vida, e essa é a linha que o Dorival vai querer seguir. Ele foi técnico do Corinthians até abril e saiu de um jeito que não gostou. Com certeza vai fazer de tudo para vencer esse jogo e mostrar sua capacidade — afirmou.

Outro nome citado pelo jogador foi Luciano. Com passagem pelo Corinthians, o atacante pode ser uma arma importante para o São Paulo, especialmente pelo histórico de gols contra ex-equipes. Petros também mencionou a possibilidade de retornos de Marcos Antônio e Artur, embora o Tricolor tenha baixas importantes para o clássico.

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Petros quando atuava pelo São Paulo, em 2017-18 (Foto: Érico Leonan/SPFCA)

Crises fora de campo aumentam a tensão

Além da disputa dentro das quatro linhas, Petros vê as turbulências institucionais dos dois clubes como mais um fator de pressão. O São Paulo atravessa uma crise política, com mudanças no comando e processo de impeachment do presidente, enquanto o Corinthians também enfrenta problemas internos e mudanças em sua diretoria.

Na visão do volante, o contexto torna o clássico ainda mais importante para os dois lados, mas a necessidade de resultado é maior para o Corinthians, que tenta deixar a zona de rebaixamento.

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— Conhecendo os dois clubes, os dois vestiários e as duas torcidas, a vitória é muito, muito mais importante para o Corinthians — e, na mesma proporção, a pressão é muito maior. Vai ser um jogo tenso, estudado, com muitos cartões. Mas que seja leal. Que vença o melhor, que vença o futebol, e que a violência fique de fora. Majestoso, mesmo na Vila, mesmo pela parte de baixo da tabela, continua sendo Majestoso — concluiu.