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Seedorf rebate repórter durante coletiva do Corinthians: 'Vocês são hóspedes'

Treinador interrompe pergunta direcionada a Memphis Depay e cobra foco no clássico

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/11/2026 15:28
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Seedorf durante coletiva
Clarence Seedorf rebateu questionamento de jornalista durante coletiva no CT Joaquim Grava (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O técnico Clarence Seedorf protagonizou um momento de tensão com um repórter durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (3), no CT Dr. Joaquim Grava. O treinador do Corinthians interrompeu uma pergunta direcionada ao atacante Memphis Depay, o que provocou uma discussão sobre a liberdade dos jornalistas para questionar os jogadores.

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A situação começou quando Memphis foi questionado sobre uma declaração recente do zagueiro Gabriel Paulista, que afirmou que existem pessoas interessadas em prejudicar o Corinthians. O jornalista queria saber quem seriam essas pessoas e de que maneira estariam prejudicando o clube.

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Antes que o atacante pudesse responder, Seedorf interveio e demonstrou insatisfação com o assunto. O treinador argumentou que a entrevista deveria priorizar o clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Eu já falei semana passada, eu espero que vocês aprendam. A gente está focado para um jogo amanhã. Se vocês querem falar sobre o passado, espera que o ano acabe e faz entrevista individual com ele. Não é uma coisa pessoal, mas eu vou me repetir. Eu quero que este grupo fique focado sobre nosso jogo de amanhã. Toda coisa que tem a ver com o passado, ele já respondeu. Já deu. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, sobre as coisas que a gente quer ver. Tem muita pergunta, se eu fosse vocês, para esses dois caras sobre o jogo. Seria bom — disse o treinador.

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A intervenção provocou uma reação de outro jornalista presente na coletiva. O profissional pediu que Seedorf respeitasse o trabalho da imprensa, argumentando que os repórteres têm liberdade para formular as perguntas que considerarem pertinentes, mesmo quando os assuntos não agradam ao comandante.

O treinador, por sua vez, rebateu a cobrança e afirmou que o respeito precisa existir dos dois lados. Seedorf também ressaltou que os integrantes do clube não são obrigados a responder todos os questionamentos e classificou os profissionais de imprensa como convidados nas dependências do Corinthians.

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— O respeito é de duas partes. A gente não tem obrigação nenhuma de responder todas as perguntas que vocês fazem. Então respeito que, se eu faço uma intervenção. A gente convidou vocês. Vocês são hóspedes aqui. A gente quer fazer um bom, positivo, com vocês. Se tem intenção de ficar falando do passado, a gente não quer. Falamos semana passada. Não é uma coisa pessoal por ninguém aqui. A gente tem uma missão, que não é a sua, então a gente vai proteger tudo que a gente tem para manter o foco — comentou.

O episódio aconteceu em meio à preparação do Corinthians para um confronto importante na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, e busca deixar a zona de descenso após vencer o Mirassol por 2 a 0 na última rodada.

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Seedorf segurando bola de futebol branca, vestindo casaco preto com detalhes laranja.
Seedorf durante treino no Corinthains (Foto: Divulgação/Corinthians)

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Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  • 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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