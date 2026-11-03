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Seedorf se pronuncia após Conmebol negar licença para comandar o Corinthians

Treinador afirma que situação está resolvida e demonstra confiança na regularização

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/11/2026 18:23
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Homem negro em coletiva de imprensa, sentado com microfone, camisa preta com detalhes laranjas, fundos com logos de patrocinadores.
Clarence Seedorf comentou a negativa da Conmebol em reconhecer sua licença de treinador para comandar o Corinthians (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

O técnico Clarence Seedorf se pronunciou nesta terça-feira (3) sobre a decisão da Conmebol de não reconhecer sua licença como treinador para comandar o Corinthians. Durante entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, o neerlandês demonstrou tranquilidade em relação à situação e afirmou que a documentação está regularizada.

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— A informação mais recente é que está tudo resolvido. Minha licença Uefa Pro é válida. O restante está nas mãos do clube, que conta com profissionais muito competentes para cuidar dessa gestão. Não haverá problema — afirmou.

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A Conmebol recusou o reconhecimento da licença UEFA Pro apresentada por Seedorf, considerada a mais alta qualificação para treinadores no futebol europeu. A justificativa da entidade sul-americana é que o profissional não possui três anos de experiência na função.

Diante da situação, o Corinthians decidiu recorrer à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a entidade avalie o currículo do treinador e contribua para a regularização da documentação necessária.

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A CBF foi comunicada pela Conmebol sobre a pendência no fim da última sexta-feira (30). Entretanto, em razão do fim de semana e do feriado desta segunda-feira (2), as tratativas começaram apenas nesta terça-feira (3). O clube deverá encaminhar novos documentos para análise.

Seedorf segurando bola de futebol branca, vestindo casaco preto com detalhes laranja.
Seedorf durante treino no Corinthains (Foto: Divulgação/Corinthians)

Seedorf contra o São Paulo

Apesar da negativa inicial, o Corinthians conta com o treinador para comandar a equipe normalmente no clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O treinador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteve à beira do gramado em duas partidas desde sua chegada ao clube: na derrota para o Vasco e na vitória sobre o Mirassol, ambas pelo Brasileirão.

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