Cruzeiro reage, mas Corinthians vence o Brasileirão Sub-17

Apesar de ter conseguido reagir na Arena Independência e chegar a estar vencendo por 3 a 0, o Cruzeiro não conseguiu uma remontada em Belo Horizonte e o Corinthians levantou a taça do Brasileirão Sub-17 mesmo perdendo por 3 a 1.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Timão havia vencido por 3 a 0 e, por conta do placar agregado, levou a taça para São Paulo.

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Como foi o jogo

Precisando correr atrás do placar depois de perder por 3 a 0 fora de casa, o Cruzeiro partiu para cima desde o início, com o técnico orientando a equipe a subir linhas na Arena Independência. Aos 14 minutos, Thaylon fez ótima jogada individual na entrada da área, mas chutou por cima do gol.

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O Cruzeiro voltou a chegar perto do gol aos 27 minutos, quando Thaylon parou no goleiro alvinegro. Aos 32, o Corinthians chegou com perigo em cobrança de falta, Diogo escorregou, mas conseguiu fazer a defesa. Thaylon voltou a assustar Milani aos 37 minutos com chute forte que passou à esquerda do gol.

Cruzeiro Sub-17 x Corinthians no Estádio Independência (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Rocha respondeu para o Timão, mas parou em boa defesa de Diogo. Na reta final do primeiro tempo, o Alvinegro conseguiu dominar o jogo e chegar ao ataque, mas sem finalizar tantas vezes.

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Na volta dos vestiários, os donos da casa precisaram de menos de um minuto para marcar. Depois de defesa do goleiro alvinegro, Miguel pegou o rebote e fez 1 a 0 de cabeça. Cinco minutos depois, Thaylon venceu disputa na entrada da área, avançou e fez 2 a 0 para a Raposa.

Com a reação celeste, o jogo ficou mais aberto. Porém, o Corinthians conseguiu se sentir a vontade no duelo novamente, mas Diogo seguiu salvando a equipe celeste. Aos 21 minutos, depois de muita insistência, a Raposa fez o terceiro com Dudu.

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Aos 30 minutos, o goleiro Diogo teve um lance de azar. Pedro Fernandes chutou de longe, o goleiro defendeu, a bola bateu no travessão, bateu em seu ombro e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Dudu encobriu o goleiro, mas acertou a trave.

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Confira a arbitragem e as escalações de Internacional x Coritiba

INTERNACIONAL X CORITIBA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de Novembro às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre

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Escalações

Cruzeiro (Técnico: Wendel)

Diogo; Otávio Gabriel, Luiz Índio, Bryan, Júlio Damique; Caique Santos, Miguel, Eduardo Pape, Thaylon, Ronald, Hugo Ferreira

Corinthians (Guilherme Nascimento)

Milani; Pedro Fernandes, Iago Machado, Ronaldo Henrique, Wendel; Lucão, Lucca, Leo Rodrigues, Matheus Rocha, Rhyan