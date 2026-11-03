Cruzeiro reage, mas Corinthians vence o Brasileirão Sub-17
As equipes se enfrentaram pela final do Brasileirão Sub-17
Apesar de ter conseguido reagir na Arena Independência e chegar a estar vencendo por 3 a 0, o Cruzeiro não conseguiu uma remontada em Belo Horizonte e o Corinthians levantou a taça do Brasileirão Sub-17 mesmo perdendo por 3 a 1.
No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Timão havia vencido por 3 a 0 e, por conta do placar agregado, levou a taça para São Paulo.
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Como foi o jogo
Precisando correr atrás do placar depois de perder por 3 a 0 fora de casa, o Cruzeiro partiu para cima desde o início, com o técnico orientando a equipe a subir linhas na Arena Independência. Aos 14 minutos, Thaylon fez ótima jogada individual na entrada da área, mas chutou por cima do gol.
O Cruzeiro voltou a chegar perto do gol aos 27 minutos, quando Thaylon parou no goleiro alvinegro. Aos 32, o Corinthians chegou com perigo em cobrança de falta, Diogo escorregou, mas conseguiu fazer a defesa. Thaylon voltou a assustar Milani aos 37 minutos com chute forte que passou à esquerda do gol.
Matheus Rocha respondeu para o Timão, mas parou em boa defesa de Diogo. Na reta final do primeiro tempo, o Alvinegro conseguiu dominar o jogo e chegar ao ataque, mas sem finalizar tantas vezes.
Na volta dos vestiários, os donos da casa precisaram de menos de um minuto para marcar. Depois de defesa do goleiro alvinegro, Miguel pegou o rebote e fez 1 a 0 de cabeça. Cinco minutos depois, Thaylon venceu disputa na entrada da área, avançou e fez 2 a 0 para a Raposa.
Com a reação celeste, o jogo ficou mais aberto. Porém, o Corinthians conseguiu se sentir a vontade no duelo novamente, mas Diogo seguiu salvando a equipe celeste. Aos 21 minutos, depois de muita insistência, a Raposa fez o terceiro com Dudu.
Aos 30 minutos, o goleiro Diogo teve um lance de azar. Pedro Fernandes chutou de longe, o goleiro defendeu, a bola bateu no travessão, bateu em seu ombro e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Dudu encobriu o goleiro, mas acertou a trave.
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Confira a arbitragem e as escalações de Internacional x Coritiba
INTERNACIONAL X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de Novembro às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre
Escalações
Cruzeiro (Técnico: Wendel)
Diogo; Otávio Gabriel, Luiz Índio, Bryan, Júlio Damique; Caique Santos, Miguel, Eduardo Pape, Thaylon, Ronald, Hugo Ferreira
Corinthians (Guilherme Nascimento)
Milani; Pedro Fernandes, Iago Machado, Ronaldo Henrique, Wendel; Lucão, Lucca, Leo Rodrigues, Matheus Rocha, Rhyan
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