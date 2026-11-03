Memphis titular? Veja provável escalação do Corinthians contra o São Paulo

O Corinthians encerrou, nesta terça-feira (3), a preparação para o clássico diante do São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A principal novidade na lista de relacionados do técnico Clarence Seedorf é o retorno do atacante Memphis Depay, que ficou afastado dos últimos compromissos da equipe por conta de um edema muscular no bíceps femoral. Apesar de estar à disposição, o neerlandês ainda não tem presença garantida entre os titulares.

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Por outro lado, o treinador terá desfalques importantes para o confronto. O lateral-direito Matheuzinho está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Gabriel Paulista segue em recuperação de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

O volante Raniele, que se recupera de uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito, também permanece fora. Além dele, Kayke e Zakaria Labyad seguem afastados por lesões no ligamento cruzado anterior do joelho.

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Com a ausência de Matheuzinho, a tendência é que Pedro Milans assuma a lateral direita. Já no setor ofensivo, Seedorf deve manter Matheus Bidu em uma função mais avançada, posição na qual o jogador ganhou espaço nas últimas partidas.

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians para enfrentar o São Paulo tem: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.

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Seedorf durante treino no Corinthains (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão