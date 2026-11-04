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Calleri, Luciano e Lucas: veja quem são os artilheiros do atual elenco do São Paulo contra o Corinthians

Atacantes dividem protagonismo no retrospecto diante do rival; Majestoso será disputado nesta quarta-feira, na Vila Belmiro

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
04/11/2026 12:00
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Calleri e Luciano são os artilheiros do São Paulo contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O São Paulo terá nomes conhecidos quando entrar em campo para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No atual elenco tricolor, Calleri e Luciano são os principais artilheiros diante do rival, com seis gols cada. Logo atrás aparece Lucas Moura, que já balançou as redes cinco vezes contra o Timão.

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Calleri divide a liderança da lista com Luciano, mas apresenta números expressivos também em assistências. Em 16 partidas contra o Corinthians, o argentino marcou seis gols e distribuiu três assistências. De acordo com dados do Sofascore, o atacante precisa de 132 minutos, em média, para participar diretamente de um gol.

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Luciano, por sua vez, alcançou os mesmos seis gols em 21 partidas diante do rival. O camisa 10 também soma uma assistência no retrospecto, com média de 228 minutos para participar diretamente de um gol.

Lucas Moura aparece logo atrás dos companheiros na lista de artilheiros, com cinco gols em 12 partidas contra o Corinthians. O camisa 7 também soma uma média de 193 minutos para participar diretamente de um gol.

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A presença do trio entre os principais goleadores do elenco pode representar um trunfo para o São Paulo no clássico. Além de conhecerem o adversário, Calleri, Luciano e Lucas já construíram um histórico de participações ofensivas contra o Corinthians.

Os três podem aparecer entre titulares no Majestosos, já que voltaram a atuar juntos entre os titulares pela primeira vez em mais de sete meses, na derrota por 3 a 2 para o Bahia. Com isso, a tendência é que sejam mantidos na equipe para o clássico. Ou então, Lucas entrando no segundo tempo.

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O único triunfo aconteceu em janeiro, quando o São Paulo venceu o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, no Morumbis. Desde então, o time não conseguiu repetir o resultado positivo diante de Corinthians, Palmeiras e Santos. No balanço dos nove confrontos, são ainda dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 18,5% dos pontos.

O cenário também representa um desafio para o treinador do Tricolor. Desde que retornou ao comando da equipe, em 15 de maio, Dorival Jr. ainda não conseguiu vencer um clássico. Até aqui, foram duas partidas contra os rivais paulistas, ambas com derrotas: para o Palmeiras, por 2 a 0, em setembro, e para o Santos, por 1 a 0, no início de outubro.

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