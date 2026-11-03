Yuri Alberto exalta Seedorf e rebate críticas: 'Não abandono nunca'

O atacante Yuri Alberto destacou a confiança transmitida pelo técnico Clarence Seedorf desde sua chegada ao Corinthians. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, o jogador elogiou o trabalho do neerlandês e ressaltou a importância do treinador na busca por uma reação da equipe no Campeonato Brasileiro, às vésperas do clássico contra o São Paulo.

Segundo o camisa 9, mesmo com pouco tempo de trabalho, Seedorf já conseguiu transmitir segurança ao elenco. O atacante destacou que a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada, representou um passo importante para a recuperação da equipe, que segue na zona de rebaixamento.

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— O Seedorf, nessas duas semanas que a gente está junto, me passou muita confiança, não só para mim, mas para todo o grupo. A gente sabe que tem que arrumar uma coisa de cada vez. Ele tem feito isso, tem toda a nossa confiança para que a gente possa mudar. O último jogo já foi um passo muito grande. Infelizmente, no penúltimo, quase um empate. Essa vitória nos deu muita vida, muita energia, para poder, amanhã, com muita força, energia, garra e entrega, conquistar mais pontos importantes — afirmou.

Yuri Alberto também comentou a relação individual com o novo comandante e relembrou os questionamentos que costuma enfrentar a cada mudança na comissão técnica.

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— É uma honra muito grande. Desde que chegou, ele já me passou uma confiança muito grande nos nossos primeiros treinos. Toda vez que tem a troca de técnico, tem essa dúvida: será que o Yuri vai conseguir jogar com esse cara ou não? Sempre. E o incrível é que eu estou sempre fora, por vocês. Esse meu esforço, minha vontade de querer aprender com todos os treinadores que chegam. Eu sou o cara que se falar, Yuri, corre ali e bate a cabeça na parede, eu vou correr e bater a cabeça na parede. Eu fico muito feliz com a confiança que não só ele, mas todos os caras que passaram por aqui, me deram uma confiança muito grande. Sabem o que o Corinthians representa. E sabe que eu represento o que é o torcedor, porque eu não abandono nunca, não paro nunca, principalmente neste momento difícil do clube. Estou muito feliz de poder voltar — declarou.

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Yuri Alberto durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

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Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão