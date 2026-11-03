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Memphis mostra confiança, mas admite crise no Corinthians: 'É difícil'

Neerlandês reconhece desafios e aposta em reação na reta final da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/11/2026 14:59
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Memphis Depay durante coletiva
Memphis Depay durante entrevista coletiva no Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O atacante Memphis Depay afirmou que está recuperado do edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e demonstrou confiança para voltar a defender o Corinthians na reta final da temporada. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, o camisa 10 também comentou a situação da equipe no Campeonato Brasileiro, reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo clube e falou sobre sua relação com os torcedores.

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A declaração acontece às vésperas do clássico contra o São Paulo, marcado para quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto é considerado importante para o Timão, que ocupa a 17ª colocação, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

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— Estou me sentindo melhor. Voltei para o time esta semana para treinar, estou sentindo que estou numa excelente forma. Depois de voltar. Depois da Copa do Mundo, eu tive seis ou sete semanas sem voltar para o time por causa da renovação. Demorou para conseguir voltar ao treinamento. Isso ficou para trás. O nosso técnico treina de uma maneira diferente. A primeira semana de treinamento, nos adaptamos e me senti bem. Tive uma pequena lesão há duas semanas, que eu já me recuperei bem. Estou me sentindo pronto para até o final da temporada — comentou.

Memphis reconhece dificuldades do Corinthians

Além da condição física, Memphis foi questionado sobre o fato de o Corinthians voltar a enfrentar uma disputa contra o rebaixamento. O atacante reconheceu que o clube ainda precisa evoluir e avaliou que os problemas esportivos não começaram nesta temporada.

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O jogador também destacou que, apesar dos títulos conquistados e dos momentos positivos desde sua chegada, o elenco ainda enfrenta dificuldades para alcançar a regularidade necessária. Para o neerlandês, a evolução precisa ser construída independentemente das mudanças na comissão técnica.

— Eu acho que mesmo antes de eu chegar o time não estava em condição de competir pelo melhor, eles não competiram por títulos. Então tem um trabalho a ser feito. É o que eu queria falar. Eu quero melhorar, eu quero que o time melhore e que todo técnico que chega aqui e que realmente assume um grande time como este vem com a missão de melhorar o time. Tivemos sucesso, grandes momentos em campo, eu tenho que cumprimentar o time por isso. Jogar no Corinthians é uma privilégio, mas não é fácil. E está tudo bem. O time está melhorando mentalmente, estamos ganhando troféus e lutando contra o rebaixamento. É difícil. São coisas que temos de trabalhar no futuro. E agora temos um trabalho importante a ser feito, especialmente amanhã. Estamos nos preparando para isso — seguiu Memphis.

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Outro assunto abordado na coletiva foi a relação de Memphis com os torcedores. Questionado sobre uma possível perda de prestígio nas arquibancadas, o atacante evitou tratar diretamente de sua popularidade e ressaltou a importância da torcida para a grandeza do Corinthians.

— Eu entendo a situação, é a mesma situação de quando eu cheguei, dois anos atrás. Estamos na mesma posição. É claro que, nesses dois anos, coisas aconteceram, coisas boas e coisas ruins. Estou acreditando no futuro. O Corinthians está bem, o Corinthians tem essa força dos fãs, a força do Corinthians vem dos torcedores. São os fãs que tornam o time tão grande. Se olhar para os fãs, eles são a razão pela qual o time é tão potente. Eles nos apoiam o tempo todo, não importa se está numa situação ruim ou boa. Eles amam o time. Enquanto eu puder e for possível, nós queremos melhorar a situação. A gente só pode focar no que está no futuro, e amanhã. Todos aqueles envolvidos aqui no time, o técnico, e também no passado, temos esse momento rápido. É a mesma situação, junto com os torcedores. É por isso que estou vestindo este uniforme — concluiu.

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Memphis com a camisa vermelha do Corinthians
Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

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Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

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Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  • 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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