Dirigente do Corinthians deixa o clube após aceitar proposta do Paysandu
Profissional deixa o clube após conquista inédita e deve assumir novo projeto no Paysandu
O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (4), a saída de Ricardo Drubscky do cargo de coordenador técnico das categorias de base. O profissional estava no clube desde fevereiro deste ano e encerra sua passagem após a conquista inédita do Campeonato Brasileiro Sub-17, com vitória sobre o Cruzeiro na decisão.
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De acordo com o comunicado oficial, Drubscky recebeu e aceitou um convite para assumir um novo projeto profissional. Embora o Corinthians não tenha informado o destino do profissional, o Lance! apurou que o clube em questão é o Paysandu.
A contratação do profissional aconteceu após uma ampla reformulação nas categorias de base do Corinthians, que envolveu mudanças na estrutura administrativa, na comissão técnica e em diferentes setores do departamento.
Na ocasião, Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, deixou o cargo de diretor estatutário da área. Ao todo, a reestruturação resultou em mais de 30 saídas no departamento.
Com experiência em mais de 20 clubes do Brasil e do exterior, Drubscky acumulou diferentes funções ao longo da carreira, incluindo preparador físico, auxiliar técnico, treinador e gestor de futebol. O profissional também atua como professor na CBF Academy.
Durante sua passagem pelo Corinthians, o departamento de formação voltou a integrar o Movimento de Clubes Formadores.
Veja a nota oficial do Corinthians
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o coordenador técnico do futebol de base, Ricardo Drubscky, deixa o Clube após a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-17.
Drubscky, que chegou ao Corinthians durante a reestruturação do departamento de futebol de base, aceitou um convite para um novo projeto profissional.
Durante este período de reorganização, quando também houve o retorno ao Movimento de Clubes Formadores, o Corinthians se classificou para as fases decisivas em todas as categorias, culminando com a conquista inédita do Campeonato Brasileiro Sub-17, sendo sua experiência essencial para a obtenção destes resultados.
O Corinthians agradece pelo empenho, disposição, aprendizado e convivência, e deseja o melhor para a sequência da sua carreira."
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