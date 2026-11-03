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Seedorf muda cenário no Corinthians e impulsiona protagonismo de dupla

Matheus Bidu e André ganharam novas funções na equipe com a chegada do holandês ao clube

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/11/2026 05:50
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A chegada de Seedorf ao Corinthians promoveu mudanças na rotina de trabalho no CT Joaquim Grava. Entre as novidades estão treinos mais curtos e intensos, acesso da imprensa a parte das atividades e, principalmente, alterações na estrutura tática da equipe. Nesse cenário, Matheus Bidu e André aparecem entre os jogadores beneficiados.

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O então lateral-esquerdo passou a atuar como ponta pelo mesmo lado do campo. Entre os motivos para a mudança estão a falta de opções no setor, em razão de lesões, e as valências ofensivas de Bidu. A alteração já surtiu efeito no duelo contra o Mirassol, quando o Timão encerrou o jejum de vitórias no Brasileirão com um gol do camisa 21.

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A mudança de posição, por sua vez, ocorre justamente em um momento no qual Bidu atua no sacrifício. Em entrevista na última segunda-feira (2), o lateral revelou conviver com dores no púbis há cerca de três meses. Posteriormente, também foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e será submetido a uma cirurgia ao término da temporada.

- As dores no púbis, eu já venho convivendo há algum tempo com essa dor, um pouco mais de três meses. Foi diagnosticada também uma hérnia inguinal, vou ter que operar. Porém, vim conversando com o clube, a gente vem fazendo tratamento intensivo e optamos por fazer a cirurgia após a reta final do campeonato (Brasileirão) - afirmou.

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Bidu foi reserva na primeira partida após a contratação de Seedorf, quando a equipe ainda era comandada por Léo Porto, uma vez que o holandês aguardava o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Nos dois compromissos seguintes, o lateral foi titular, atuando como ponta pela esquerda em ambas as ocasiões.

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Já André retomou o protagonismo que havia conquistado no início da temporada, após um período de oscilações na última janela de transferências. O volante despertou o interesse de clubes do futebol europeu, mas a diretoria optou por mantê-lo no elenco. Inicialmente, o Corinthians barrou uma proposta do Milan. Na janela do meio do ano, também recusou investidas de Nottingham Forest e Olympiacos.

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O volante se firmou como titular absoluto desde a chegada de Seedorf e coroou o processo de retomada com sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal, para os amistosos contra Singapura e Japão.

- No meio do ano tive uma oscilada, mas acredito que eu consegui encontrar meu futebol novamente. E, agora, nessa reta final, é manter. A convocação para a Seleção, podemos dizer que é uma confirmação de que tudo está caminhando - destacou o volante.

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Calendário do Corinthians

Com apenas o Campeonato Brasileiro em disputa nesta reta final de temporada, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o São Paulo. Na sequência, recebe o Botafogo, na Neo Química Arena, antes de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG.

O Corinthians soma atualmente 36 pontos e ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento. No entanto, está a apenas um ponto do Mirassol, primeiro clube fora da degola.

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