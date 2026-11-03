O clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, será marcado pelo reencontro do técnico Dorival Júnior com jogadores que comandou recentemente. O treinador, agora à frente do Tricolor, conhece boa parte do elenco alvinegro e terá a oportunidade de enfrentar seus antigos comandados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O reencontro levanta uma questão sobre quem pode levar vantagem no Majestoso. De um lado, Dorival Júnior conhece as características individuais, os pontos fortes e as limitações dos atletas do Corinthians. Do outro, os jogadores sabem como o treinador trabalha, suas ideias de jogo e os métodos utilizados na preparação das partidas.

continua após a publicidade

Dorival Júnior foi anunciado pelo Corinthians em 28 de abril de 2025 para substituir Ramón Díaz. Durante sua passagem pelo Parque São Jorge, comandou a equipe em 63 partidas, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. O time marcou 67 gols, sofreu 56 e alcançou um aproveitamento de 50%.

Apesar das conquistas da Copa do Brasil, em campanha que contou com eliminações de adversários como Palmeiras e Cruzeiro, e da Supercopa Rei, após vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, o treinador não resistiu à sequência negativa de nove partidas sem vencer.

continua após a publicidade

Agora em lados opostos, o conhecimento adquirido durante o período de trabalho pode se tornar um fator importante para o confronto. Para entender quem chega com vantagem nesse reencontro, o Lance! ouviu jornalistas e comentaristas esportivos, que analisaram o cenário e avaliaram como a familiaridade entre treinador e jogadores pode influenciar o resultado do clássico.

Veja as análises dos profissionais da imprensa sobre o confronto

Iuri Medeiros - Setorista do Corinthians na Itatiaia

— Acredito que o Dorival Júnior tenha mais vantagem por conhecer os jogadores. Porque esse foi um elenco que ele ajudou a montar na primeira janela do ano, jogadores que ele indicou, que ele aprovou, que ele sabe como jogam. Também é a mesma base do time do ano passado, que ele levou ao título da Copa do Brasil. E, pelo Dorival cuidar mais da parte estratégica do jogo, de plano de jogo, eu tendo que ele pode ver mais trunfos, encontrar mais trunfos de conhecer o elenco do que o contrário, porque o elenco conhece mais o Dorival em relação à metodologia de trabalho, trato no dia a dia. Não sei até que ponto que eles conseguem levar esse conhecimento para a partida, tendo em vista que a parte estratégica fica mais a cargo, fica mais responsável o Seedorf, que é o treinador da equipe. Então, tendo a achar que o Dorival tem mais vantagem antes desse clássico.

continua após a publicidade

Beatriz Maineti - Apresentadora no Meu Timão

— Bom, eu não acho que, nesse caso específico, entre Corinthians e Dorival Júnior, uma vantagem exclua a outra. Acredito eu que, enquanto o relacionamento durou, Dorival Júnior e Corinthians conseguiram extrair o melhor um do outro em termos esportivos. Mas, ainda assim, na busca por uma vantagem no Majestoso, eu acho que o treinador está um pouquinho à frente. Por quê? Esse elenco do Corinthians começou a ser formado lá em 2024 e, apesar de ter tido um excelente momento nas mãos de Ramón e Emiliano Díaz no final daquele ano, foi Dorival Júnior o responsável por extrair o melhor desse elenco. E ele só conseguiu fazer isso porque entendeu as valências individuais de cada um e conseguiu transformar este elenco em um time muito competitivo. Tanto é que saiu com dois títulos do clube: a Supercopa Rei e a Copa do Brasil. Ao mesmo tempo em que ele entendeu como, individualmente, os jogadores podiam formar um coletivo, ele entendeu também quais as deficiências técnicas de cada um e como um poderia cobrir o outro nesses problemas. Justamente por isso, ele sabe como os jogadores jogam. Ele sabe como tirar o Yuri Alberto de jogo, por exemplo. Ele é um cara que vai saber como marcar o Rodrigo Garro. Ele entende a importância dos laterais, porque foi ele que fez tudo isso acontecer. Então, hoje, eu acredito que ele sai um pouco na frente nessa busca por uma vantagem no Majestoso na próxima quarta-feira.

Dorival Júnior deixou o Corinthians após 63 jogos, com 25 vitórias, 19 empates, 19 derrotas (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Anita Efraim - Comentarista na ESPN e GOAT

Eu acredito que, nesse caso, o Dorival leva mais vantagem, porque ele conhece os pontos fortes dos jogadores e pode tentar traçar estratégias para anular esses pontos fortes e também conhece os pontos fracos, que seriam o principal caminho para o São Paulo conseguir vencer o Corinthians nesse momento de bastante fragilidade do rival. É claro que os jogadores do Corinthians podem tentar ajudar o Seedorf a partir do conhecimento que eles têm do Dorival, mas o técnico do São Paulo já tem um olhar mais direcionado para conseguir montar o time pensando nos adversários.

continua após a publicidade

Bruno Faria - Setorista do São Paulo na Rádio Globo e CBN

Eu acho que o São Paulo leva uma pequena vantagem. Dorival Júnior sempre teve um esquema de utilização do 4-4-2, uma formação que ele utilizou bastante no Corinthians, por exemplo, com o ataque formado por Memphis e Yuri Alberto. Os dois laterais tinham muita liberdade e, no São Paulo, quando ele voltou, o esquema foi o mesmo. O problema é que isso mudou quando o São Paulo perdeu para a Chapecoense fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro. A partir daquele dia, ele precisou alterar o esquema e entrou com um sistema com três zagueiros. Desde então, ele não voltou mais para o 4-4-2. Então, eu entendo que o Dorival Júnior precisou mudar o seu jeito de pensar no São Paulo, muito por conta do sistema defensivo que estava falho na época. Não que tenha melhorado, até acho que não melhorou, mas eu entendo que ele precisou se adaptar àquilo que o São Paulo tinha e dava a ele à disposição. Pensando dessa forma, eu vejo que quem conhece o Dorival do outro lado, o Corinthians, não vai ter tanta vantagem assim. Mas, obviamente, os corintianos entendem o que ele pede para o jogador durante a partida ou em determinada circunstância dentro do jogo, quando a sua equipe está vencendo por um a zero, quando a sua equipe está... Perdão, quando a sua equipe está empatando. Já o São Paulo, com o Dorival, ele consegue mostrar para os jogadores do São Paulo quais são as virtudes dos jogadores do Corinthians. Por isso a vantagem, mas vejo que mínima, porque eu não acho que os dois elencos são tão bons assim.

André Costa - Setorista do Corinthians na Gazeta Esportiva

Na minha opinião, Dorival leva vantagem por conhecer muito bem as características, virtudes e limitações dos jogadores do Corinthians. Ele trabalhou com praticamente todos os atletas que devem estar em campo, embora a equipe tenha mudado sua forma de jogar com Seedorf. Por outro lado, apesar de os jogadores também conhecerem as ideias de Dorival, o treinador hoje trabalha com um elenco diferente no São Paulo e não necessariamente utiliza o mesmo esquema tático que adotava no Corinthians. Por isso, acredito que o conhecimento de Dorival sobre os atletas pode pesar mais nesse confronto.