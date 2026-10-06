O Corinthians realizou o último treino na manhã desta terça-feira (6), no CT Dr. Joaquim Grava, antes de viajar para enfrentar o Internacional. A partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, acontece nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

Yuri Alberto, que voltou a treinar normalmente com o elenco durante a Data Fifa, após mais de dois meses sem atuar, está à disposição do técnico Fernando Diniz e deve ser titular contra o Colorado. O camisa 9 comentou sobre a ansiedade de voltar a atuar e destacou a importância do período sem jogos para a união do grupo.

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— Estou com uma ansiedade muito grande para ajudar a equipe. A gente sabe do momento do clube e do elenco. Essa preparação foi um momento muito especial para nós como grupo para a gente se unir. Que a gente possa fechar esse ciclo de Data FIFA com uma grande estreia fazendo uma grande partida e, se Deus quiser, com os três pontos que nos ajudarão bastante — disse Yuri

Sobre a possibilidade de reencontrar a equipe gaúcha, pela qual atuou entre 2020 e 2022, somando 27 gols e cinco assistências, o atacante projetou uma expectativa alta e brincou sobre o retrospecto positivo com a famosa "Lei do Ex".

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— A expectativa é grande. Os companheiros brincam que essa 'Lei do ex' nunca falha comigo. Eu vou me esforçar bastante, estou no retorno. Creio que vai ser um jogo muito importante para nós. Precisamos dos três pontos e vou me entregar dentro de campo. Se eu tiver a oportunidade de cumprir essa lei, creio que estarei preparado para balançar as redes — completou.

Além do camisa 9, a atividade contou com o retorno dos atletas convocados para a Seleção Brasileira na Data Fifa. Matheuzinho, Breno Bidon e Hugo Souza treinaram normalmente nesta terça-feira e estão à disposição de Diniz para o confronto no RS.

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Como foi a atividade?

O dia do Timão começou com a exibição de um vídeo de instruções táticas na Sala Flexform de Preleção. Na sequência, após trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o elenco realizou um exercício tático de dez contra dez sob o comando de Fernando Diniz. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram ajustadas.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Kaio César).

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Garro e Bidon durante treinamento do Corinthians nesta terça-feira (6) - (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na tabela

O Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, três a mais que o Grêmio, primeiro clube na zona de rebaixamento da competição. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians tem 21,4% de probabilidade de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É o quinto maior índice entre os clubes, atrás de Grêmio (57,7%), Internacional (68,4%), Remo (94,2%) e Chapecoense (99,2%).

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o time comandado por Fernando Diniz tem a luta contra o Z-4 como principal objetivo para o fim da temporada. A equipe está 13 pontos atrás do Cruzeiro, sexto colocado e último integrante da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores.

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Entre os compromissos restantes estão os clássicos contra Palmeiras e São Paulo, ambos como visitante, além de confrontos diretos na parte inferior da tabela. Na volta da Data Fifa, o Corinthians enfrenta o Internacional, 18º colocado, no Beira-Rio. A equipe ainda terá pela frente Vasco, fora de casa, Mirassol, como mandante, e Remo, novamente longe de seus domínios.

Calendário

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão