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Corinthians perde titulares para o clássico contra o Palmeiras

Kaio César e Garro receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/10/2026 10:00
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Corinthians terá dois desfalques para o clássico contra o Palmeiras (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O Corinthians terá dois desfalques para o clássico contra o Palmeiras, marcado para este domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Kaio César e o meia Rodrigo Garro receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, e terão que cumprir suspensão automática.

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Os dois jogadores estavam pendurados e foram advertidos durante o confronto em Porto Alegre. As baixas representam novos problemas para a equipe do Corinthians, que atravessa uma sequência negativa na competição e terá mudanças na escalação para enfrentar o rival.

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A situação poderia ser ainda pior. André, Kauê, Jesse Lingard, Matheuzinho, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Memphis Depay e Yuri Alberto também estavam pendurados, mas não receberam cartões amarelos e seguem disponíveis para o clássico.

Por outro lado, o meio-campista André Carrillo, que estava a serviço da seleção peruana, deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica. O jogador desfalcou a equipe diante do Internacional por conta dos compromissos internacionais.

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Garro durante a partida do Corinthians
Garro não enfrenta o Palmeiras (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

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Calendário

  1. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  2. 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  3. 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  4. 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  5. 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  6. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  7. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  8. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  9. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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