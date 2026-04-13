O Corinthians cobrou explicações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre um lance específico no clássico diante do Palmeiras, disputado neste domingo (12), na Neo Química Arena.

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O lance aconteceu na reta final da partida, quando o Palmeiras pressionava em busca do gol. Flaco López se chocou com Breno Bidon no meio do caminho e gerou reclamações por parte dos torcedores do Corinthians. Em campo, o árbitro não interpretou o lance como passível de cartão vermelho, e o VAR também não recomendou revisão.

— Ainda sobre o jogo de ontem, toda segunda-feira a CBF faz uma reunião sobre arbitragem. E nós faremos uma solicitação forte para entender por que o atleta Flaco López não foi expulso em uma cotovelada em Breno Bidon, em lance claro de expulsão. O VAR ontem foi ativo nas duas expulsões contra o Corinthians, então queremos uma explicação do porquê esse lance não foi solicitado ao VAR para que o árbitro de campo pudesse avaliar. Entendemos que isso gerou prejuízo ao clube e vamos cobrar com educação, gentileza, mas com firmeza, para entender por que essa situação não foi averiguada como deveria ser — disse Marcelo Paz em vídeo publicado pelo Corinthians.

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E o nosso var lá pic.twitter.com/dOcXUjeQVm — Os Burros da Bola (@OsBurrosdaBola) April 12, 2026

Briga generalizada no Corinthians

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou um "tumulto generalizado" após o empate no clássico. Houve um empurrão no atacante Luighi, do Palmeiras, além de Matheuzinho, do Corinthians, envolvido em lance que resultou em expulsão.

O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

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Corinthians cobra a expulsão de Flaco López (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

O Corinthians também divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, os atletas vão registrar B.O. no Jecrim.

Na entrevista coletiva, Diniz disse que foi um "empurra empurra normal do futebol" e que os seguranças dos dois clubes são amigos.

— Cheguei e já estava tendo a confusão. Empurra-empurra é normal do futebol, do que eu vi. Toda hora acontece esse tipo de confusão. Poderia criar um protocolo para não ter esse encontro. Os jogadores passam muito próximos dos outros. Esse tipo de empurra-empurra acontece. O que eu sei é que os seguranças do Palmeiras são amigos dos seguranças do Corinthians. O que eu fiquei sabendo é que não teve nada de alguém bater em alguém — seguiu o treinador.

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