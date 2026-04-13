Corinthians anuncia Julio Cesar como novo gerente de futebol
Ex-jogador chega ao Timão para assumir cargo de Renan Bloise
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O Corinthians anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), a contratação do ex-goleiro Julio Cesar como gerente de futebol. O profissional chega para assumir a vaga de Renan Bloise, demitido por Osmar Stabile na semana passada.
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Campeão da Copa do Brasil (2009), do Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), da Conmebol Libertadores (2012) e do Mundial de Clubes (2012), Julio Cesar ocupava o cargo de coordenador técnico no Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista, e segue em processo de formação com cursos da CBF Academy.
Após encerrar a carreira como atleta no próprio Bragantino, o ex-goleiro se especializou na área de gestão, com formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy, aperfeiçoamento em Gestão Esportiva pela FGV e curso de Gestão de Futebol pela Conmebol.
— Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado. Estudei, trabalhei e tive experiencias para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor como sempre fiz dentro e fora de campo. Quero ajudar ao clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado — disse Julio Cesar.
Saída de Renan Bloise do Corinthians
Bloise chegou ao Corinthians após indicação de Fabinho Soldado, ainda durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos para a saída. Internamente, havia pressão sobre o profissional pela relação com Soldado.
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