O Corinthians anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), a contratação do ex-goleiro Julio Cesar como gerente de futebol. O profissional chega para assumir a vaga de Renan Bloise, demitido por Osmar Stabile na semana passada.

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Campeão da Copa do Brasil (2009), do Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), da Conmebol Libertadores (2012) e do Mundial de Clubes (2012), Julio Cesar ocupava o cargo de coordenador técnico no Red Bull Bragantino, de Bragança Paulista, e segue em processo de formação com cursos da CBF Academy.

Após encerrar a carreira como atleta no próprio Bragantino, o ex-goleiro se especializou na área de gestão, com formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy, aperfeiçoamento em Gestão Esportiva pela FGV e curso de Gestão de Futebol pela Conmebol.

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— Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado. Estudei, trabalhei e tive experiencias para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor como sempre fiz dentro e fora de campo. Quero ajudar ao clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado — disse Julio Cesar.

Julio Cesar foi multicampeão pelo Corinthians (Foto: Mauro Horita/AGIF/Folhapress)

Saída de Renan Bloise do Corinthians

Bloise chegou ao Corinthians após indicação de Fabinho Soldado, ainda durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos para a saída. Internamente, havia pressão sobre o profissional pela relação com Soldado.

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