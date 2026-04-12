Palmeiras diz que Luighi foi agredido por funcionário do Corinthians após clássico
Atacante irá registrar ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal)
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O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.
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O atacante, junto com testemunhas do clube, irá registrar ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal), segundo informou o clube. Luighi foi acionado pela comissão técnica do Palmeiras na segunda etapa para assumir a vaga de Maurício e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos.
- Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal) - publicou o Palmeiras nas redes sociais.
A confusão teria ocorrido ao término da partida, enquanto jogadores de ambos os clubes se dirigiam aos vestiários.
Dentro de campo, o clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou empatado em 0 a 0, com o mandante encerrando a partida com dois jogadores a menos após as expulsões do volante André e do lateral-direito Matheuzinho.
Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 26 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, seguido por um grupo de quatro clubes com 20 pontos: Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia.
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Corinthians publica nota oficial
O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do Clube.
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