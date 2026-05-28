Hugo Souza admite erros após derrota do Corinthians: 'Noite infeliz'

O goleiro Hugo Souza viveu uma noite para esquecer na derrota do Corinthians por 2 a 0 diante do Platense, nesta quarta-feira (27), em partida válida pela sexta e última rodada da Libertadores.

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No primeiro gol do Platense, em cobrança de pênalti, a jogada teve origem em uma saída errada do camisa 1 em um escanteio. Na sequência, houve um toque no braço de Garro, que originou a penalidade máxima convertida pelo adversário.

No segundo gol, o lance aconteceu por conta de um erro de passe do arqueiro. Aos 11 minutos do segundo tempo, com recuo do lateral Matheuzinho, Hugo Souza tentou sair jogando, mas entregou a bola nos pés de Zapiola, que, com categoria, encobriu o goleiro e mandou para o fundo das redes.

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— Tem dias que as coisas não dão certo. Hoje foi assim. Acho que a gente conseguiu criar volume, ter a bola, mas não transformamos em chances de gol. Tive uma noite infeliz. Apesar de algumas defesas, tive uma interferência grande no placar. Peço desculpa ao torcedor. É levantar a cabeça e seguir em frente — disse Hugo Souza à Paramount+.

— Nós não somos deslumbrados, sabemos o que precisamos fazer. Hoje foi uma noite infeliz. Não faltou vontade. Corremos até o final, em nenhum momento a gente abriu mão do jogo. Foi uma noite em que as coisas não aconteceram para nós. Agora é levantar a cabeça, domingo (a partida é no sábado) temos um jogo importante pelo Brasileiro — seguiu.

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Fernando Diniz sai em defesa de Hugo Souza

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Fernando Diniz falou sobre as falhas do goleiro na partida e sobre o quanto o peso da ausência na Copa do Mundo pode ter atrapalhado o rendimento do atleta.

— O Hugo tem uma trajetória linda no futebol. Difícil passar pelo que passou no Flamengo e construir uma história em um time do tamanho do Corinthians. Acredito muito no potencial dele, tem tudo para ser um dos goleiros do próximo ciclo de Copa do Mundo. Estou seguro com o Hugo. Consegue assimilar os momentos ruins e transformar em coisas positivas — comentou.

Hugo Souza falhou contra o Platense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O que vem pela frente?

Agora, o Corinthians enfrenta o Grêmio, no sábado (30), às 17h30, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida da equipe antes da parada para a Copa do Mundo.

No Brasileirão, a equipe ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e seis derrotas. O time vem de vitória sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

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