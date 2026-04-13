Corinthians tem assembleia sobre reforma do estatuto suspensa pela Justiça
Decisão judicial impede realização da reunião de associados marcada para segunda-feira (18)
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O Corinthians anunciou, por meio de nota, que a assembleia geral dos associados que definiria a reforma do estatuto do clube foi suspensa por determinação da Justiça.
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A votação estava prevista para a próxima segunda-feira (18). A decisão foi tomada pelo juiz Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé, após pedido do conselheiro Felipe Ezabella.
— O Sport Club Corinthians Paulista informa a todos os associados que a assembleia anteriormente marcada para o próximo dia 18 foi suspensa por determinação judicial, em razão de medida impetrada por um associado do clube — disse o clube.
O que mudaria com a reforma?
As principais mudanças propostas envolvem o direito ao voto para membros do programa Fiel Torcedor, a adoção de votação individual para a eleição de conselheiros, a realização de eleição presidencial em dois turnos, a cassação do mandato de conselheiros que faltarem a três reuniões e a inclusão de regras relacionadas à criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Os temas da votação foram definidos por meio de audiências realizadas no Parque São Jorge, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.
Veja abaixo os temas definidos no Corinthians:
- 01/12 - Denominação, Sede, Duração, Fins e Patrimônio. Quadro Social. Poderes Sociais.
- 04/12 - Votação do Fiel Torcedor
- 08/12 - Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade.
- 16/12 - Poderes Sociais, Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade
- 21/1 - Sistemas de eleição para o Conselho Deliberativo. Regras de votação, voto online, regulamentos.
- 23/01 - Conselho Deliberativo: composição, funcionamento e deliberação.
- 26/01 - Sistema de votação para a Diretoria: turno único ou dois turnos. Conselheiro Vitalício Honorário.
- 29/01 - Conselho de Orientação (CORI) e Conselho Fiscal (CF).
- 02/02 - Diretoria: estrutura, governança, integridade e responsabilização. Finanças: receitas, despesas, limites, antecipações e controles. Regulamentos, regimentos e instruções.
- 04/02 - Disposições Gerais. Disposições Transitórias e cronograma de implementação.
- 09/02 - Outros.
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