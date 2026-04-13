Atitude de Flaco em Palmeiras x Corinthians revolta torcedores: 'Vergonha'

Palmeiras e Corinthians fizeram um clássico sem gols, mas com muita polêmica de arbitragem e confusão na noite deste domingo (12). Nas redes sociais, uma atitude do atacante Flaco López revoltou torcedores do Timão nas redes sociais.

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Na reta final do jogo, o Palmeiras pressionava o Corinthians e Flaco López corria para receber um cruzamento. No meio do caminho, estava Breno Bidon, que foi atingido pelo argentino. Em campo, o árbitro não entendeu como lance de cartão vermelho, e o VAR também não interviu.

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Nas redes sociais, a atitude do atacante do Verdão e a marcação da arbitragem revoltaram torcedores do Corinthians. Veja o lance polêmico e os comentários abaixo:

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Flaco López em Corinthians x Palmeiras (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Veja lance polêmico no clássico

Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

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O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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