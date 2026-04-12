Corinthians denuncia agressão de seguranças do Palmeiras a jogadores

O Corinthians divulgou uma nota informando que o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras após o clássico disputado neste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Segundo o Timão, os atletas vão registrar B.O. no Juizado Especial Criminal (Jecrim) após o episódio.

— O Sport Club Corinthians Paulista informa que, após a partida, Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças da equipe visitante. Ambos irão registrar ocorrência e formalizar queixa no Jecrim (Juizado Especial Criminal) com o suporte do departamento jurídico do Clube — disse o Corinthians.

Minutos antes, o Palmeiras também divulgou uma nota informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes. A equipe também vai registrar um B.O.

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— Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal) — publicou o Palmeiras nas redes sociais.

Corinthians também informou que Gabriel Paulista foi agredido (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (12), pela 11ª rodada do Brasileirão, teve sabor de vitória para o time da casa. A equipe terminou o clássico com dois jogadores a menos, já que André foi expulso no primeiro tempo e Matheuzinho recebeu cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final.

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Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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