Corinthians x Rosario Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição
Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, terá transmissão da ESPN/Disney+. ➡️ Assista ao jogo no Disney+.
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Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Ficha do jogo
Histórico do confronto
Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.
Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Rosario Central
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ROSARIO CENTRAL
LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: ESPN/Disney+.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (VEN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)
ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Di María e Campaz; Enzo Copetti e Cantizano. (Técnico: Jorge Almirón)
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