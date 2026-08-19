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Corinthians x Rosario Central: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/08/2026 18:34
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Corinthians x Rosario Central
(Foto: Arte/Lance!)

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, terá transmissão da ESPN/Disney+. ➡️ Assista ao jogo no Disney+.

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Com o resultado da ida em 0 a 0, qualquer vitória da equipe de Fernando Diniz no jogo de volta garante a classificação para a próxima fase, o mesmo acontecendo com triunfo do Rosario Central. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. 

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Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Rosário Central escudo
ROS
Oitavas de final
Libertadores
Data e Hora
Quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Alexis Herrera (VEN)
Assistentes
Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)
Var
Nicolas Gallo (VEN)
Onde assistir

Histórico do confronto

Sem contar o confronto da semana passada, Corinthians e Rosário Central têm um histórico com apenas dois confrontos oficiais, ambos disputados nas oitavas de final da Libertadores de 2000. O duelo teve desfecho positivo para o Timão, no qual avançou para as quartas de final da competição daquela edição.

Em resumo, a primeira partida entre as equipes foi disputada em Rosário, e a equipe argentina venceu por 3 x 2. Na volta, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar do jogo da ida, por 3 x 2, levando a eliminatória para os pênaltis. Com a vitória nos pênaltis por 4x3, o Timão saiu vitorioso do confronto.

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Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Rosario Central

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ROSARIO CENTRAL
LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: ESPN/Disney+.

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Memphis). (Técnico: Fernando Diniz)

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ROSÁRIO CENTRAL: Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Avila e Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Di María e Campaz; Enzo Copetti e Cantizano. (Técnico: Jorge Almirón)

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