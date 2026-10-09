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Corinthians flerta com o Z-4 e vê principais jogadores em baixa

Derrota para o Internacional aumenta pressão sobre o Timão na luta contra o rebaixamento

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/10/2026 07:00
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Memphis durante o jogo
Memphis desperdiçou uma chance clara de gol e vive momento de baixa no Corinthians (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

A derrota do Corinthians para o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, acirrou a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão caiu para 16ª colocação, com 32 pontos, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para um ponto.

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A sequência negativa do Corinthians no Campeonato Brasileiro chegou a sete derrotas consecutivas, com 0% de aproveitamento, seis gols marcados e 14 sofridos. Nesse período, a equipe registrou médias de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 no alvo, enquanto sofreu 14,3 arremates por jogo, dos quais 5,9 foram na direção do gol.

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O time precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, contra apenas 7,1 dos adversários, além de converter somente quatro das 17 grandes chances criadas. A sequência de resultados negativos culminou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após a derrota para o Internacional.

O Internacional, que iniciou a partida na zona de rebaixamento, chegou aos 31 pontos com a vitória e assumiu a 17ª posição. A equipe gaúcha agora está apenas um ponto atrás do Corinthians, primeiro clube fora do Z-4.

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A situação ficou ainda mais delicada com os resultados dos adversários diretos. O Vitória venceu seu compromisso na rodada, chegou aos 36 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Corinthians. Já o Vasco, que também conquistou três pontos, alcançou os 34 e aparece duas posições acima do Timão, com dois pontos de diferença e um jogo a menos.

O Mirassol, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos, apenas um ponto à frente do clube paulista. O Botafogo, 13º colocado, soma 35 pontos e mantém uma vantagem de três em relação ao Corinthians, enquanto o São Paulo, com 37, está cinco pontos acima do rival.

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Outro clube envolvido diretamente na disputa é o Grêmio, que aparece na 18ª posição, com 30 pontos, dois a menos que o Corinthians. Dessa forma, apenas dois pontos separam o Timão de uma posição mais profunda na zona de rebaixamento.

Garro durante a partida do Corinthians
Garro cometeu erros decisivos na derrota do Corinthians para o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Líderes do elenco em baixa

O momento ruim do Corinthians também passa pela queda de rendimento de algumas das principais referências do elenco. Antes das derrotas para Fluminense e Internacional, a equipe foi eliminada pelo Estudiantes, na Libertadores. A partida já apresentava sinais de que jogadores importantes atravessavam uma fase negativa.

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No gol da equipe argentina, parte dos torcedores criticou Rodrigo Garro por não conseguir impedir o cruzamento que terminou na finalização de Alexis Castro. O episódio mais marcante da partida, no entanto, envolveu Memphis Depay. Nos acréscimos, o atacante teve a oportunidade de empatar o confronto, mas isolou uma cobrança de pênalti e viu o time ser eliminado da competição continental.

Diante do Internacional, Rodrigo Garro voltou a participar negativamente de dois lances decisivos. Antes mesmo do primeiro minuto, o camisa 8 perdeu uma dividida no meio-campo, e o Colorado aproveitou a oportunidade para abrir o placar com Vitinho. No segundo gol, o argentino errou na saída de bola e entregou a posse para Bruno Henrique, que encontrou Alan Patrick para ampliar a vantagem dos donos da casa.

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Memphis Depay também teve uma atuação abaixo do esperado. O camisa 10 desperdiçou uma oportunidade clara de empatar a partida quando o Corinthians perdia por 1 a 0.

O que vem pela frente para o Corinthians?

Agora, o Corinthians terá um clássico pela frente. O Timão visita o Palmeiras no domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Calendário

  1. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  2. 19/10 — 20:00 — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  3. 24/10 — 18:30 — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  4. 30/10 — 20:00 — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  5. 04/11 — 21:30 — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  6. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  7. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  8. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  9. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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