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Corinthians é denunciado no STJD por arremesso de objetos e invasão de campo

Clube pode ser punido após episódios registrados na súmula da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/08/2026 18:10
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Jogadores durante Corinthians x Cruzeiro
Corinthians foi denunciado por ações da torcida contra o Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) denunciou o Corinthians por ações da torcida durante a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo (16), pelo Brasileirão.

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A denúncia foi motivada por dois episódios registrados pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (AB-PRO/ES) na súmula da partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, após o segundo gol do Cruzeiro, copos com líquidos foram arremessados da arquibancada onde estavam torcedores do Corinthians em direção ao campo.

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Além do arremesso de objetos, a súmula também relata uma invasão de campo após o apito final. Segundo o documento, um torcedor vestindo a camisa do Corinthians entrou no gramado e foi contido pelos seguranças do estádio.

O torcedor não foi identificado até o encerramento da súmula. O episódio, assim como o arremesso dos copos, foi considerado na denúncia apresentada pelo STJD contra o clube paulista.

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Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

O Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da obrigação dos clubes de tomar providências para prevenir e reprimir desordens no estádio, invasões de campo e arremesso de objetos.

Caso seja condenado, o Corinthians poderá receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil. A eventual punição será definida pelo STJD após o julgamento do caso nesta quarta-feira (19).

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