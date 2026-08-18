Corinthians é denunciado no STJD por arremesso de objetos e invasão de campo
Clube pode ser punido após episódios registrados na súmula da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) denunciou o Corinthians por ações da torcida durante a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo (16), pelo Brasileirão.
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A denúncia foi motivada por dois episódios registrados pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (AB-PRO/ES) na súmula da partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, após o segundo gol do Cruzeiro, copos com líquidos foram arremessados da arquibancada onde estavam torcedores do Corinthians em direção ao campo.
Além do arremesso de objetos, a súmula também relata uma invasão de campo após o apito final. Segundo o documento, um torcedor vestindo a camisa do Corinthians entrou no gramado e foi contido pelos seguranças do estádio.
O torcedor não foi identificado até o encerramento da súmula. O episódio, assim como o arremesso dos copos, foi considerado na denúncia apresentada pelo STJD contra o clube paulista.
O Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da obrigação dos clubes de tomar providências para prevenir e reprimir desordens no estádio, invasões de campo e arremesso de objetos.
Caso seja condenado, o Corinthians poderá receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil. A eventual punição será definida pelo STJD após o julgamento do caso nesta quarta-feira (19).
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