Chegou ao fim a curta passagem de Igor Coronado pelo Corinthians. Contratado com grande expectativa, o meia não teve o desempenho esperado e deixou o clube em comum acordo. O Lance! apurou os bastidores da negociação que selou a saída do jogador.

As tratativas foram concluídas na noite de quinta-feira (27), após conversas entre a diretoria do clube, o empresário do jogador e seu advogado. Pelo acerto, o Corinthians deixa de pagar os salários previstos até fevereiro de 2026, o que representa uma economia estimada em R$ 17 milhões, já que o atleta recebia cerca de R$ 2 milhões por mês.

Em contrapartida, o clube parcelou cerca de R$ 10 milhões em pendências relacionadas a direitos de imagem, luvas e premiações, que serão quitadas em 18 parcelas. O pagamento começa no dia 10 de julho. A rescisão foi considerada cordial pelas duas partes, e Coronado se despediu pessoalmente dos companheiros no CT Joaquim Grava neste sábado (29). O presidente do clube, Osmar Stábile, esteve presente para agradecer o comprometimento do jogador durante seu período no clube.

A passagem de Coronado

Contratado com pompa no ano passado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Coronado nunca conseguiu se firmar como protagonista no time. Embora tenha começado 2025 disposto a virar referência técnica após uma pré-temporada completa, o desempenho não acompanhou a ambição. Em 22 jogos neste ano, marcou apenas três gols e perdeu espaço.

Ao longo da passagem pelo Parque São Jorge, foram 67 partidas com a camisa alvinegra, sete gols e cinco assistências — números discretos para quem chegou com status de solução. O alto salário, frequentemente citado nos bastidores, acabou tornando o meia alvo constante de críticas da torcida e de pressão interna.

Apesar de nascido em Londrina (PR), Igor Coronado construiu toda a sua carreira fora do país. Revelado nas categorias de base do MK Dons, da Inglaterra, e do Zürich, da Suíça, o meia teve sua primeira experiência como profissional no modesto Floriana, de Malta.