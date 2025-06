Com Memphis Depay, Corinthians se reapresenta após período de férias

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado (28), após período de 15 dias de férias. O elenco alvinegro deu início à prepraração para os jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que ocorrerão após o término do Mundial de Clubes.

Os jogadores foram direto realizar avaliações físicas e treinamentos de força na academia. Em seguida, aqueceram no Campo 1.

Dorival Júnior comandou o treino deste sábado (28)

No Campo 2, Dorival Júnior orientou exercícios de posse de bola e de saída sob pressão, como parte da implantação dos conceitos táticos planejados pela comissão técnica

Lucas Silvestre, auxiliar e filho de Dorival Jr, avaliou de forma positiva a disposição do elenco no treinamento.

— Este é o primeiro momento que teremos o grupo todo à disposição para treinamentos. Sempre vínhamos de jogos, recuperação, e não conseguíamos ter todos os atletas para trabalhar. A ideia da comissão é aproveitar este momento para que consigamos passar aos jogadores um pouco mais do que pensamos, do que precisamos evoluir, já que, em muitos aspectos, conseguimos melhorar desde a nossa chegada. Porém, a falta de tempo de treinamento acaba atrapalhando — afirmou em entrevista à Corinthians TV.

— Este é um período que, em muitos anos, não conseguimos ter este período de preparação. A ideia é aproveitar para aliar os trabalhos, parte física, parte técnica, associar todas estas partes e trazer para o nosso treino — completou Lucas Silvestre.

O Corinthians volta à campo contra o Red Bull Bragantino no dia 13 de julho, na Neo Química Arena, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o atual 10º colocado.

Corinthians se reapresenta sem Igor Coronado, de saída após rescisão

Em reunião realizada nesta sexta-feira (27), o meia de 33 anos definiu a rescisão de seu contrato com o clube, após pouco mais de um ano marcado por desempenho abaixo das expectativas e críticas crescentes em relação ao custo-benefício. A informação foi publicada inicialmente pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo Lance!.

Coronado rescinde contrato com Corinthians

O desfecho aconteceu por meio de um acordo financeiro. O Corinthians acertou a renegociação da dívida com Coronado, que envolvia direitos de imagem, luvas e premiações, parcelando o valor em 18 vezes, com pagamentos iniciando após a rescisão do vínculo. Em contrapartida, o atleta renunciou aos salários restantes até o término do contrato, que originalmente teria validade até fevereiro de 2026.