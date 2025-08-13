Veja o número que Vitinho vai usar no Corinthians

O Corinthians apresentou Vitinho como reforço na manhã desta quarta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante de 31 anos é a segunda contratação do Timão para a temporada, e a primeira sob o comando de Dorival Júnior. No clube alvinegro, o jogador vestirá a camisa 29.

Será a primeira vez que o atacante usará 29 em sua carreira. Em seu último clube, o Al-Ettifaq, Vitinho vestiu a 14. No Brasil, ficou conhecido com o 11 nas costas. O atacante usou a numeração durante as passagens pelo Flamengo, onde atuou entre 2018 a 2022, e no Internacional, na temporada de 2015 e 2016.

No Corinthians, o número 29 está vago desde a última temporada, quando Arthur Souza, cria da base, deixou o Timão por um litígio judicial.

Antes do centroavante, Roni Moura usou o número entre 2020 e 2023. Anteriormente, Madson, André Luis e Matheus Mathias optaram pela numeração. O camisa 29 mais marcante da história recente do Corinthians foi Danilo Avelar. O lateral-esquerdo foi campeão do Paulistão em 2019, quando marcou na decisão contra o São Paulo.

Vitinho foi apresentado como novo reforço do Timão. Contrato foi assinado e terá duração até o final de 2026 (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Conheça Vitinho, novo jogador do Corinthians

O atacante estava sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o atacante também passou por CSKA Moscou (Rússia), Internacional e Flamengo, onde viveu sua trajetória mais longa e vitoriosa.

Pelo Flamengo, Vitinho disputou 212 partidas, marcou 29 gols e distribuiu 33 assistências. Apesar de algumas oscilações, foi um jogador importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para 2019, quando contribuiu nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.